EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada del martes 12 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Llegamos a la tercera jornada completa de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Para esta fecha, correspondiente al martes 12 de agosto de 2025, la delegación de Panamá tiene actividad en la natación, donde se espera que participen los nadadores Andrey Villarreal, Julio Rodríguez, María Castillo y Emily Santos.

Las pruebas que estarán en disputa durante este día en la natación panamericana junior son las siguientes:

100 metros estilo libre (femenino y masculino)

200 metros pecho (femenino y masculino)

100 metros dorso (femenino y masculino)

800 metros estilo libre (femenino y masculino)

Relevo combinado mixto 4x100 metros

Además de la natación también te llevaremos las emociones de otros deportes que, seguramente, serán de tu agrado. Quédate en nuestra sintonía y sabrás cuáles son.

Natación

La jornada para la representación panameña comenzó con las series clasificatorias de los relevos mixtos 4x100 metros de la natación.

El conjunto de Panamá participó en la Serie 3 y se quedó con el quinto lugar al registar tiempo de 3:43.76 minutos. El grupo estuvo intergrado por Andrey Villarreal, Julio Rodríguez, María Castillo y Emily Santos.

Con ese desempeño, la representación panameña quedó ubicada en el puesto 11 de 18 equipos, lo que no le alcanzó para clasificar a la final que fue ganada por Brasil.

El conjunto brasileño registró 3:28.85 minutos para quedarse con la medalla de oro. Argentina (3:31.33 minutos) y México (3:32.49 minutos) se adjudicaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

Te puede interesar: Mundial de Béisbol U18 2025| Panamá tiene definida su selección para el torneo en Japón

Bronce en esgrima

El panameño Isaac Dorati se quedó con la medalla de bronce de la modalidad de espada en la esgrima masculina de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Dorati llegó a esta instancia después de ganar tres de su cuatro combates de la Fase de Grupos. En la Ronda de 16 venció al salvadoreño Alexis Molina y en Cuartos de Final se impuso al venezolano Miguel Figueroa. En ambos duelos salió airoso al obtener 15 puntos sobre ocho de sus rivales.

En las semifinales el panameño enfrentó a Kruz Schembri de Islas Vírgenes con el que perdió por puntuación de 8-15.

La presea obtenida por Dorati es la segunda para Panamá en estos Juegos. La primera fue la de oro obtenida por Emily Santos en los 100 metros pecho de la natación, rama femenina.

Medallero

Con las dos medallas que ha obtenido hasta el momento, Panamá se ubica en el décimo lugar de la tabla general de medallas en la cita panamericana junior.

Brasil lidera el medallero con un total de 33 preseas. Le siguen Chile con 16 y Colombia con 15.

Aunque tiene 19 medallas en total, Estados Unidos se encuentra en la cuarta posición porque tiene menos preseas doradas que las delegaciones que le anteceden.

Entérate de lo que ocurra en los Juegos, especialmente con la participación de Panamá, a través de TVMAX y sus redes sociales.