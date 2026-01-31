Ifarhu inicia recepción de documentación académica y bancaria de universitarios con becas antes del 2026
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), informa a los estudiantes universitarios con becas y asistencias vigentes, antes del año 2026, que se estará realizando la recepción de documentación académica y bancaria en las distintas regionales de la institución, conforme al cronograma establecido.
La información se dio a conocer a través de las redes sociales del Ifarhu este sábado 31 de enero.
De acuerdo con la entidad, la recepción de los documentos se dará en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., a partir de este lunes 2 de febrero.
A continuación adjuntamos las tablas con la información del Ifarhu.
LUNES 02 DE FEBRERO 2026
CENTRO UNIVERSITARIO
FACULTAD
CENTRO DE RECEPCIÓN
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICAS
FACULTAD DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SEDE CENTRAL
MARTES 03 DE FEBRERO 2026
CENTRO UNIVERSITARIO
FACULTAD
CENTRO DE RECEPCIÓN
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE ECONOMÍA
FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FACULTAD DE FARMACIA
SEDE CENTRAL
MIÉRCOLES 04 DE FEBRERO 2026
CENTRO UNIVERSITARIO
FACULTAD
CENTRO DE RECEPCIÓN
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE HUMANIDADES
FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
SEDE CENTRAL
JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE FEBRERO 2026
CENTRO UNIVERSITARIO
FACULTAD
CENTRO DE RECEPCIÓN
ADEN BUSINESS SCHOOL
ALBROOK FLIGHT SUPERIOR INSTITUTE
CENT INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ARTES Y FOLKLORE (ISEAF)
CENT. DE ESTUDIOS REGIONAL DE PANAMA (CERPA)
CENT. TECNOLOGICO DE PANAMA - PANAMA
CENT. TECNOLOGICO SUP DE PANAMA
COSPAE INSTITUTO DE INGLES
TODAS LAS FACULTADES
SEDE CENTRAL
IFARHU - Cronograma de Recepción
JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE FEBRERO 2026
CENTRO UNIVERSITARIO
FACULTAD
CENTRO DE RECEPCIÓN
ESC. DE AERONÁUTICA CIVIL
TODAS LAS FACULTADES
SEDE CENTRAL
FUN. TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FUND. UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
HELICÓPTEROS PERSONALES S.A.
HOSANNA INTERNATIONAL UNIVERSITY - PANAMÁ
INST. LATINOAMERICANO
INST. SUPERIOR DE ALTA COCINA - PANAMÁ
INST. SUPERIOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INST. SUPERIOR DE ESTÉTICA Y BELLEZA (APEC)
INST. SUPERIOR DE INGENIERÍA
INST. SUPERIOR DE TURISMO
JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE FEBRERO 2026
CENTRO UNIVERSITARIO
FACULTAD
CENTRO DE RECEPCIÓN
INST. TÉCNICO SUPERIOR - PANAMÁ
TODAS LAS FACULTADES
SEDE CENTRAL
THE PANAMA INTERNATIONAL SCHOOL
UNIV. FLORIDA STATE
UNIV. ABIERTA Y A DISTANCIA DE PANAMÁ - PANAMÁ
UNIV. ARKANSAS
UNIV. DEL ARTE GANEXA - PANAMÁ
UNIV. DEL CARIBE - PANAMÁ
UNIV. ESPEC. DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
UNIV. EUROAMERICANA
UNIV. HISPANOAMERICANA
UNIV. HOSANNA
UNIV. INTERAMERICANA DE EDUC. A DISTANCIA DE PANAMÁ - PANAMÁ
UNIV. INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIV. LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - PANAMÁ