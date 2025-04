Ifarhu reacciona a caso de becas

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que se mantiene a la espera del llamado por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con el fin de autorizar o solicitar la sustentación de un traslado de partida por un monto de más de 55 millones de dólares. Este monto busca cubrir deudas pendientes relacionadas con becas, asistencias y auxilios económicos correspondientes al año 2024.

Según indicó la institución, de aprobarse este traslado, se podrá hacer frente a los compromisos adquiridos con estudiantes que ya recibieron algún desembolso, así como aquellos beneficios que fueron tramitados y refrendados por la Contraloría General de la República a inicios de 2024, tanto para estudiantes dentro como fuera del país.

Nota relacionada: Comunicado del Ifarhu

El Ifarhu aclaró que los beneficios presentados antes del 30 de junio de 2024, que no cuenten con el debido refrendo, no están considerados dentro de esta operación financiera, ya que legalmente no pueden considerarse vigentes sin dicho proceso.

Asimismo, recordaron que en octubre de 2024 la administración actual (2024-2029) presentó una denuncia penal por irregularidades en la entrega de beneficios educativos. Entre los puntos señalados se encuentra la emisión de certificaciones sin respaldo financiero ni el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Concurso de oratoria

Respecto al Concurso Nacional de Oratoria, el Ifarhu destacó que, desde el 3 de enero de 2025, ha dado seguimiento a los casos de los ganadores y finalistas, ofreciendo alternativas académicas en universidades particulares del país, con exoneración de matrícula y colegiatura.

Finalmente, la entidad expresó su disposición para seguir buscando soluciones en beneficio de los estudiantes afectados, dentro de las capacidades financieras y normativas de la institución.