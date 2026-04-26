¿Vas al Ifarhu? Sigue estos pasos para agilizar tu trámite

La institución enfatiza que el éxito del trámite comienza antes de salir de casa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de garantizar un proceso más eficiente y reducir los tiempos de espera, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha reiterado una serie de recomendaciones clave para todos los estudiantes y acudientes que deben completar su proceso de recepción de documentos.

Ante la alta demanda de trámites, la institución hace un llamado urgente a la ciudadanía para organizar su documentación con antelación, subrayando que el orden y la preparación son fundamentales para evitar contratiempos en las oficinas de atención.

Consejos para una atención ágil

La institución enfatiza que el éxito del trámite comienza antes de salir de casa. Para asegurar una experiencia fluida, se recomienda a los usuarios seguir estas directrices:

Verificación: Comprobar que toda la documentación esté completa antes de asistir.

Comprobar que toda la documentación esté completa antes de asistir. Organización: Ordenar los papeles siguiendo la secuencia oficial requerida.

Ordenar los papeles siguiendo la secuencia oficial requerida. Puntualidad: Llegar temprano para evitar aglomeraciones.

Llegar temprano para evitar aglomeraciones. Revisión: Verificar fechas de vigencia y que los requisitos cumplan con las normas actuales.

Verificar fechas de vigencia y que los requisitos cumplan con las normas actuales. Cortesía: Mantener una actitud respetuosa durante el proceso de atención.

Guía para la documentación requerida

Para agilizar la recepción, el Ifarhu solicita presentar los documentos en el siguiente orden estricto:

Identificación: Copia de cédula del estudiante o certificado de nacimiento, junto con una foto tamaño carnet. Identificación del acudiente: Copia de la cédula del responsable. Comprobante escolar: Recibo de matrícula o Certificado de Inscripción 2026 emitido por el centro educativo. Historial académico: Boletín completo correspondiente al año 2025. Formulario socioeconómico: Disponible para descarga en la página web oficial de la institución. Deberes y Derechos: Formulario que será suministrado directamente por el personal del IFARHU en el sitio.

Nota importante para estudiantes extranjeros

La institución recordó que, en el caso de estudiantes extranjeros, es obligatorio presentar adicionalmente el documento de migración que certifique 10 o más años de residencia en el país, así como el pasaporte vigente del estudiante.

El Ifarhu exhorta a todos los interesados a cumplir con estos pasos para asegurar que su gestión se realice sin demoras.

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