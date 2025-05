Encargados de educación inicial preocupados por rezago en la niñez panameña

Ciudad de Panamá, Panamá/El paro de los docentes mantiene preocupados a los que se encargan de la educación inicial y las organizaciones sociales y de niñez han pedido que se busque un balance y se garantice el conocimiento para aquellos que apenas empiezan.

Dayra Cooper, coordinadora del Programa Nacer Aprendiendo, dijo en Noticias AM, que en la etapa de la primera infancia se necesita que cada niño o niña reciban lo que es vital para su crecimiento, sin embargo, es difícil para aquellos que no tienen el alcance para garantizar la estimulación en esos primeros años de vida.

Explicó que cuando están en espacios físicos dedicados a la educación en primera infancia, se han percatado de que hay niños que no tienen buen lenguaje, no tienen buena interacción, comunicación, empatía, no saben hacer resolución de conflictos. “Todas estas etapas que el niño requiere son fundamentales para la vida adulta, que se trabajan durante la primera infancia”.

Agregó que con los niños hay que trabajar procesos que se van al cerebro y se dan poco a poco. También influye su etapa de gestación.

“Cuando se le brinda la atención en primera infancia, se le da a él o ella lo que necesita”, recalcó.

La primera infancia va de la gestación hasta los 8 años, una etapa donde se trabaja la estimulación y la etapa preescolar.

Desde hace cuatro semanas los docentes se encuentran en paro como rechazo de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.

De acuerdo con Cooper, también se ha agravado la situación por la pandemia. “Entre más brecha tenemos entre una etapa y otra, más rezago va adquiriendo el estudiante”.