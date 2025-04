Imponen nuevas regulaciones para el uso de cannabis medicinal en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El uso del cannabis medicinal en Panamá ha sido objeto de nuevas regulaciones que entraron en vigor con la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 6, el cual establece restricciones tanto para los pacientes como para los establecimientos encargados de su distribución. Estas modificaciones buscan crear un marco más claro y controlado para el consumo y prescripción de esta sustancia.

Una de las principales medidas estipuladas es que el consumo de cannabis medicinal solo será permitido en espacios privados, específicamente en el domicilio del paciente. Se prohíbe su uso en espacios públicos y lugares de trabajo, a menos que el empleador otorgue una autorización específica.

Además, se establece que las personas que desempeñan profesiones de alto riesgo no podrán consumir cannabis medicinal si este afecta el desempeño de sus funciones laborales.

Una de las novedades más importantes es que, a partir de ahora, cualquier médico idóneo podrá recetar cannabis medicinal. Uriel Pinzón, director de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud (Minsa), comentó que previamente se había hablado de una capacitación obligatoria para médicos y farmacéuticos que prescribieran o dispensaran cannabis medicinal.

Sin embargo, esta capacitación resultaba contradictoria con el libre ejercicio profesional, ya que el cannabis medicinal es una sustancia controlada similar a otros productos como la morfina o el fentanilo, y no se exige una formación adicional más allá de la licenciatura en medicina o farmacia.

"El cannabis medicinal es una sustancia controlada como la morfina, fentanilo y para ese tipo de productos no se requiere capacitación más que la licenciatura", señaló Pinzón.

El nuevo decreto deroga el Decreto Ejecutivo No. 121 del 1 de septiembre de 2022, que reglamentaba la Ley No. 242 sobre el cannabis medicinal, y cubría aspectos como la importación, exportación, producción, fabricación, almacenamiento y distribución de productos relacionados con esta sustancia. Con el Decreto Ejecutivo No. 6. Se busca simplificar y actualizar los procesos para facilitar el acceso al cannabis medicinal.

Las asociaciones de pacientes que apoyan el uso del cannabis medicinal han recibido con agrado los avances, aunque también expresan ciertas preocupaciones.

Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes Crónicos, señaló que, aunque las nuevas normas son un paso positivo, el proceso burocrático sigue siendo un obstáculo.

"Lo que más encuentro cuestionable son los trámites que se le imponen al paciente que necesita el medicamento. Al ponerle tantas barreras, lo que va a ocurrir es que las personas seguirán usándolo de forma ilegal, lo cual incrementa los costos" indicó.

Por su parte, la Fundación Luces por Panamá, que atiende a niños con epilepsia, expresó su preocupación por el costo del tratamiento con cannabis medicinal. La fundación exige que se cumplan todos los requisitos para garantizar que los pacientes tengan acceso a productos de calidad a precios justos, especialmente cuando se trata de tratamientos para niños.

El nuevo reglamento también autoriza una variedad de presentaciones de cannabis medicinal, como cápsulas, comprimidos, gotas orales, flores procesadas, inhaladores, ungüentos, cremas, supositorios y parches. Esta diversidad busca ofrecer opciones adaptadas a las necesidades de los pacientes y facilitar su acceso al tratamiento.

Con información de Kayra Saldaña.