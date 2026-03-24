Impotencia y pérdidas: el drama de una comerciante víctima de robo por quinta vez

Ante esta situación, comerciantes del área hacen un llamado a las autoridades nacionales, incluyendo al presidente de la República y al ministro de Seguridad, para que refuercen las medidas de vigilancia y seguridad en el interior del país.

Los comerciantes de la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera, manifiestan sentirse impotentes ante el aumento de robos y hurtos que se registran en el área, luego de que una joyería ubicada en los alrededores del Parque Unión fuera nuevamente blanco de la delincuencia.

El hecho más reciente ocurrió en horas de la madrugada. Según relató la propietaria del negocio, al llegar en la mañana y abrir el local, encontró el establecimiento completamente desordenado, con objetos tirados en el suelo y señales de forzamiento en los accesos.

“Cuando llego, veo que los candados no estaban. Vi relojes en el piso, todo tirado. No entré por miedo, no sabía si alguien estaba dentro”, narró la afectada, Yadira Rivera, quien explicó que tuvo que llamar a un familiar antes de ingresar al local.

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La comerciante detalló que esta es la quinta vez que su negocio es objeto de robo. En esta ocasión, las pérdidas superan los 10 mil dólares, mientras que en incidentes anteriores asegura haber perdido más de medio millón de dólares en mercancía.

Durante el hurto, los delincuentes se llevaron teléfonos celulares y diversos artículos de valor, además de causar daños dentro del establecimiento. No obstante, indicó que parte de las prendas más costosas no se encontraban en el local, ya que suelen resguardarse en una bóveda al finalizar la jornada.

La afectada también expresó frustración ante los procesos judiciales, señalando que, aunque hay personas detenidas vinculadas a casos anteriores, las audiencias se prolongan y no percibe avances concretos. “Todos están presos, pero a mí me llaman todos los meses para audiencias. ¿Para qué? ¿Más tiempo?”, cuestionó.

Ante esta situación, comerciantes del área hacen un llamado a las autoridades nacionales, incluyendo al presidente de la República y al ministro de Seguridad, para que refuercen las medidas de vigilancia y seguridad en el interior del país.

Advierten que el temor se ha apoderado de quienes aún mantienen sus negocios abiertos en el centro de Chitré, lo que podría afectar la actividad comercial en la zona si no se toman acciones urgentes.

Con información de Eduardo Javier Vega