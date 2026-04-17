Imputan cargos a extesorero de Junta Comunal en caso de peculado en Chiriquí

Para esta diligencia también había sido citado el exrepresentante de la mencionada Junta Comunal; no obstante, este no compareció ante el tribunal.

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí dio por presentada la formulación de imputación de cargos y decretó dos medidas cautelares personales contra un extesorero de la Junta Comunal de San Juan, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

La decisión se adoptó durante una audiencia de imputación y medidas cautelares realizada la tarde de este jueves 16 de abril de 2026. En el acto, la juzgadora acogió la solicitud de la fiscal de la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público e impuso al imputado las medidas de reporte periódico los días 30 de cada mes, así como la prohibición de salida del país.

El tribunal consideró necesario garantizar los fines del proceso y reducir el riesgo de afectación de pruebas, al estimar que existen elementos que vinculan al investigado con los hechos.

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Para esta diligencia también había sido citado el exrepresentante de la mencionada Junta Comunal; no obstante, este no compareció ante el tribunal.

La investigación de esta causa penal se originó a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Junta Comunal de San Juan, ubicada en el distrito de San Lorenzo, durante el periodo comprendido entre 2009 y 2014.