Incendios forestales arrasan más de 300 hectáreas en Chiriquí durante la temporada seca

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar las quemas, prácticas que suelen intensificarse en época seca y que pueden salirse de control rápidamente.

David, Chiriquí/Más de 300 hectáreas han resultado afectadas por incendios forestales en la provincia de Chiriquí, durante la actual temporada seca, según reportes del Cuerpo de Bomberos de Panamá y otras entidades del Estado.

Las cifras oficiales también revelan daños en áreas protegidas, con al menos 5.3 hectáreas impactadas dentro del Parque Nacional Volcán Barú y el Refugio de Vida Silvestre La Barqueta, lo que genera preocupación por el impacto ambiental en ecosistemas sensibles.

Riesgo para la vida silvestre

El funcionario del Ministerio de Ambiente de Panamá, Osman Esquivel, advirtió que estos incendios representan una seria amenaza para la biodiversidad.

“Durante estos fuegos de masa vegetal se pone en riesgo gran parte de la vida silvestre y diversas especies que habitan en estos herbazales”, señaló.

Emergencias recientes y riesgos a infraestructuras

Uno de los incidentes más recientes se registró en la vía al aeropuerto, donde las llamas se propagaron cerca de una estación de combustible, poniendo en peligro no solo este establecimiento, sino también un taller y un local de entretenimiento en las cercanías.

El comandante José Luis Bandini, del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, informó que durante la atención de esta emergencia dos unidades resultaron afectadas por inhalación de humo, aunque se encuentran en recuperación.

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Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar las quemas, prácticas que suelen intensificarse en época seca y que pueden salirse de control rápidamente.

Advirtió que estas acciones ponen en riesgo no solo al personal de emergencia y sus equipos, sino también a la ciudadanía.

Temporada seca bajo vigilancia

Los incendios forestales suelen incrementarse durante la estación seca, cuando las altas temperaturas y la vegetación seca facilitan la propagación del fuego.

Ante este escenario, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y respuesta, al tiempo que insisten en la responsabilidad ciudadana para prevenir nuevas emergencias.

Con información de Demetrio Ábrego