¡A donar! Este fin de semana será la Donatón por los perros y gatos sin hogar ¿Cómo ayudar?

Se recibirán alimentos secos, enlatados, insumos de limpieza, artículos de aseo, medicamentos y productos para mascotas en buen estado. Hay más de 100 centros de acopio a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/La Donatón por los animales sin hogar 2026 se realizará este sábado 18 y domingo 19 de abril a nivel nacional.

Se trata de un evento que busca recolectar la mayor ayuda posible para los rescatistas independientes y organizaciones que ayudan en la alimentación y tratamientos veterinarios de cientos de mascotas.

Los organizadores del evento tienen como meta recolectar 15 mil kilogramos de alimento seco y húmedo para los animales que han sido rescatados por organizaciones independientes que día a día luchan en contra del maltrato animal, al igual que los que aún se encuentran en las calles y carecen de hogares.

El evento tendrá lugar a nivel nacional y estarán habilitados más de 100 centros de acopio en todas las provincias del país, en donde se recolectarán alimentos, insumos, enseres y se recolectará dinero para financiar esterilizaciones, con el objetivo de evitar la sobrepoblación y el sufrimiento animal.

Centros de acopio

Desde las 10:00 a.m., podrá llevar cualquier tipo de donación para mascotas a los siguientes centros de acopio que se han establecido a nivel nacional: Supermercados Xtra, Rey, Super 99, Riba Smith, Doit Center, American Pets, Melo, Discovery Center, Romero, Petbello, Vets Family, Woof House.

La sede principal del evento será en el domo del parque Omar, en donde las personas podrán asistir a entregar las donaciones el domingo 19 de abril a partir de las 9:00 a.m.

La jornada incluirá otras actividades como ferias de adopción en el Adopta Box de Misión Patitas para las familias que buscan un nuevo integrante, charlas y talleres educativos para dueños de mascotas.

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¿Qué puede donar?

Se recibirán donaciones de alimentos secos o húmedos, arena para gatos, toallas usadas o nuevas, correas, collares, juguetes usados o nuevos, pads, insumos de limpieza, shampoo, medicamentos sin vencer, platos o también puede ser padrino de una esterilización; la meta es esterilizar a 500 animales sin hogar.

¿Qué es la Donatón?

Desde el año 2019, la Donatón por los animales sin hogar se ha desarrollado como una iniciativa solidaria que, año tras año, brinda apoyo a más de 150 rescatistas independientes y fundaciones a nivel nacional.

Estos héroes trabajan incansablemente para rescatar, rehabilitar, esterilizar y dar en adopción a animales en situación de calle, enfrentando enormes desafíos con recursos limitados y escaso respaldo de la ciudadanía, la empresa privada y el gobierno.

Desde su creación, ha logrado esterilizar a más de 2,500 animales y más de 105,500 kilos de alimentos recolectados.

La Donatón busca fortalecer ese esfuerzo ciudadano que, muchas veces, enfrenta grandes desafíos por la falta de apoyo.

Si no tiene la posibilidad de asistir a un centro de acopio, también podrá realizar donación electrónica al Banco Nacional para Animales Rescatados (Banapar), a través del número de cuenta oficial: 04-79-97-218410-4 de Banco General.

Para obtener información detallada sobre cómo hacer donaciones en línea con tarjetas de crédito, conocer a los beneficiarios, ubicaciones de todos los centros de acopio, tipos de donaciones aceptadas, patrocinadores y más, visita el sitio web oficial en www.donatonpanama.org.

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