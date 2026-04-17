Sancionan ley que castiga con hasta 8 años de prisión la violencia psicológica

La normativa forma parte de una actualización al marco legal vigente y busca reforzar la protección frente a formas de violencia que, aunque no siempre son físicas, generan graves afectaciones emocionales y psicológicas.

Ciudad de Panamá/La violencia psicológica será castigada con penas más severas en Panamá, tras la promulgación de la Ley 517 del 15 de abril de 2026 en la Gaceta Oficial.

La norma modifica el artículo 138-A del Código Penal.

La ley impulsada por la Asamblea Nacional establece que toda persona que incurra en este tipo de violencia, mediante amenazas, intimidación, chantaje, acoso o persecución, podrá enfrentar penas de prisión de cinco a ocho años.

El texto legal detalla que estas conductas aplican tanto contra menores como adultos, e incluyen acciones que obliguen a una persona a hacer o dejar de hacer algo, tolerar situaciones de explotación, someterse a humillaciones, aislamiento u otras formas de vejación.

Además, la ley introduce un agravante importante: si estas conductas provocan daño psíquico en la víctima, la pena podrá incrementarse entre una tercera parte y la mitad del máximo establecido.

La normativa forma parte de una actualización al marco legal vigente y busca reforzar la protección frente a formas de violencia que, aunque no siempre son físicas, generan graves afectaciones emocionales y psicológicas.

La ley ya se encuentra vigente en el sistema de justicia penal.

Antes de esta actualización, el artículo 138-A solo establecía sanciones contra quienes incurran en este tipo de violaciones cuando la víctima es una mujer.

Con esta modificación, establecida mediante el proyecto de ley 278, se busca fortalecer las herramientas legales para sancionar conductas que históricamente han sido más difíciles de probar, pero que tienen un impacto significativo en la vida de las víctimas.

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