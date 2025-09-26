Inadeh abre inscripciones para programa Dual de Mecánica Automotriz
El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la apertura de inscripciones para la cuarta edición del Programa de Formación Profesional Dual en Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años interesados en formarse en un oficio con alta demanda laboral.
La convocatoria estará abierta del 26 al 30 de septiembre de 2025 y ofrece a los participantes la oportunidad de combinar estudios en aulas y talleres del Inadeh con prácticas en empresas reales, lo que les permitirá adquirir experiencia profesional mientras se capacitan.
Requisitos de inscripción
Los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 18 y 25 años.
- Presentar copia del diploma de bachiller.
- Presentar copia de la cédula de identidad personal.
- Residir en la Ciudad de Panamá.
- Mostrar interés en el área de mecánica automotriz.
- Contar con disponibilidad de tiempo.
Los interesados deben llenar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://url-shortener.me/5TN6.
Una oportunidad gratuita y sin experiencia previa
“El modelo Dual representa una gran oportunidad para los jóvenes, porque les permite aprender con expertos, entrenar en talleres reales y salir con certificación lista para el mercado laboral”, destacó la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti.
El programa es totalmente gratuito y no exige experiencia previa, lo que facilita el acceso a más jóvenes que buscan desarrollarse en el sector automotriz.
Con esta iniciativa, el Inadeh continúa con el compromiso de formar talento humano de calidad y abrir nuevas oportunidades de empleo para la juventud panameña.