Inadeh abre inscripciones para programa Dual de Mecánica Automotriz

El programa es totalmente gratuito y no exige experiencia previa, lo que facilita el acceso a más jóvenes que buscan desarrollarse en el sector automotriz.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la apertura de inscripciones para la cuarta edición del Programa de Formación Profesional Dual en Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años interesados en formarse en un oficio con alta demanda laboral.

La convocatoria estará abierta del 26 al 30 de septiembre de 2025 y ofrece a los participantes la oportunidad de combinar estudios en aulas y talleres del Inadeh con prácticas en empresas reales, lo que les permitirá adquirir experiencia profesional mientras se capacitan.

Requisitos de inscripción

Los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener entre 18 y 25 años.
  • Presentar copia del diploma de bachiller.
  • Presentar copia de la cédula de identidad personal.
  • Residir en la Ciudad de Panamá.
  • Mostrar interés en el área de mecánica automotriz.
  • Contar con disponibilidad de tiempo.

Los interesados deben llenar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://url-shortener.me/5TN6.

Una oportunidad gratuita y sin experiencia previa

El modelo Dual representa una gran oportunidad para los jóvenes, porque les permite aprender con expertos, entrenar en talleres reales y salir con certificación lista para el mercado laboral”, destacó la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti.

Con esta iniciativa, el Inadeh continúa con el compromiso de formar talento humano de calidad y abrir nuevas oportunidades de empleo para la juventud panameña.

