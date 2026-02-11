Inadeh fortalecerá habilidades digitales con 10 mil licencias otorgadas por iniciativa del BID

La iniciativa Talent Up busca reducir la brecha entre la inversión tecnológica y el desarrollo del capital humano, a través de alianzas público-privadas que generen resultados medibles en empleo y productividad.

Ciudad de Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) recibirá 10,000 licencias destinadas al desarrollo de habilidades digitales, en el marco del programa regional Talent Up – América en el Centro, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La entrega de estas licencias forma parte de una estrategia orientada a elevar la competitividad del recurso humano panameño, mejorar sus oportunidades de inserción laboral y responder a las exigencias de una economía cada vez más digitalizada.

Talent Up tiene como propósito reducir la distancia existente entre el avance tecnológico y la preparación del capital humano, mediante la colaboración entre el sector público y privado, con metas concretas en generación de empleo y aumento de la productividad.

Como parte de esta iniciativa, el Inadeh trabaja en la estructuración de un entorno de formación que permitirá poner en marcha, durante el segundo periodo del año, los ocho módulos correspondientes al programa Google Cloud Computing Foundations Certificate. Esta capacitación estará enfocada en fundamentos de computación en la nube, una de las áreas con mayor proyección en el ámbito tecnológico.

Los aspirantes interesados en participar deberán poseer conocimientos básicos en informática, requisito indispensable para garantizar un mejor desempeño en el contenido técnico del curso.

Además de ser beneficiario del programa, el Inadeh desempeña el rol de Secretaría Técnica de Talent Up Panamá, coordinando la implementación de la iniciativa a nivel nacional.

Las certificaciones emitidas contarán con el respaldo institucional del Inadeh y Talent Up Panamá, así como con el aval de Google Cloud, lo que incrementa su validez y reconocimiento en el mercado laboral.