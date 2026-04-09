Inauguran la Feria de Veraguas en Soná con oferta turística y cultural

La feria, que se desarrollará del 9 al 19 de abril, ofrece al público una amplia variedad de actividades.

Soná, Veraguas/El distrito de Soná es escenario de la inauguración de la edición número 54 de la Feria de Veraguas, un evento que resalta el potencial turístico, cultural y económico de la región.

Durante la cobertura realizada por TVN Noticias, se destacó que Soná es uno de los distritos con mayor atractivo turístico de la provincia, no solo por sus costas, sino también por la red de ríos que atraviesan su territorio y enriquecen su oferta natural.

La feria, que se desarrollará del 9 al 19 de abril, ofrece al público una amplia variedad de actividades, incluyendo exhibiciones artesanales, espacios recreativos para niños y una diversa propuesta gastronómica que resalta los sabores típicos de la región.

Entre las atracciones destacadas, se encuentra un recorrido en lancha dentro del recinto ferial, que permite a los visitantes navegar por canales internos, brindando una experiencia diferente y atractiva para quienes asisten al evento.

Con información de Ney Castillo