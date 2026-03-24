Expo Orquídea de Boquete se prepara para su edición 38 con más de mil especies

De acuerdo con los organizadores, esta tradicional muestra floral reunirá una amplia variedad de orquídeas, consolidándose como uno de los eventos más esperados en la provincia de Boquete.

Boquete, Chiriquí/Todo está listo para la edición número 38 de la Expo Orquídea, que se celebrará en los terrenos de la Feria de Boquete, donde más de mil ejemplares serán exhibidos al público a partir de la inauguración prevista para la noche de este jueves.

De acuerdo con los organizadores, esta tradicional muestra floral reunirá una amplia variedad de orquídeas, consolidándose como uno de los eventos más esperados en la provincia de Boquete.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la posible exhibición de la flor del Espíritu Santo, considerada la flor nacional de Panamá.

Te puede interesar: Diputados: comparecencia de Carles es clave para esclarecer manejo de la niñez

Según explicó Ezequiel Pittí, un orquideólogo podría llevar esta emblemática especie para que los asistentes tengan la oportunidad de apreciarla de cerca.

“Es la flor nacional de Panamá, y creemos que este año uno de los orquideólogos la traerá a la feria para exhibirla y que las personas puedan apreciarla”, indicó.

Los organizadores también señalaron que, pese a los efectos del cambio climático y a las variaciones en las condiciones del clima registradas en la provincia de Chiriquí y otras zonas del país, la exposición contará con una oferta diversa y de alta calidad.

La Expo Orquídea busca no solo promover la belleza de estas flores, sino también fomentar la conservación de las especies y el interés por la horticultura en Panamá. Se espera la asistencia de visitantes nacionales y extranjeros durante los días de exhibición.

Con información de Demetrio Ábrego