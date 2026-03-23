Reconocen a haciendas por su aporte al desarrollo ganadero en la Feria de David

Entre las reconocidas destacan la Hacienda Hermanos Motta, ubicada en el distrito de Remedios; la Hacienda La Esmeralda, en Boquete; y la Hacienda Don Hermes, en la provincia de Veraguas.

David, Chiriquí/En el marco de la sexagésima novena edición de la Feria Internacional de David, el comité pecuario rindió homenaje a familias y haciendas que han sido pilares en el desarrollo del sector primario y la ganadería en Panamá.

Entre las reconocidas destacan la Hacienda Hermanos Motta, ubicada en el distrito de Remedios; la Hacienda La Esmeralda, en Boquete; y la Hacienda Don Hermes, en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con representantes del comité organizador, estas distinciones buscan resaltar el trabajo sostenido de estas familias en favor del fortalecimiento de la actividad ganadera y el impulso del sector agropecuario.

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“Si hablamos de la familia Motta, es mucha tradición ganadera; este año cumplen 80 años, y esto es digno de admirar y todo lo que están haciendo ellos por mejorar la raza”, expresó Virgilio Martínez, comité pecuario de la Feria de David.

El reconocimiento pone en evidencia los esfuerzos realizados por estos productores para mejorar la genética del ganado, así como su contribución al crecimiento y modernización del sector primario en el país.

Estas iniciativas, según el comité pecuario, fortalecen la identidad y el desarrollo de la ganadería nacional, consolidando su importancia dentro de la economía panameña.

Con información de Demetrio Ábrego