Alta genética ganadera destaca en Feria de David, pero persiste déficit en el hato nacional

Ganaderos destacaron los avances logrados en materia genética, aunque advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la reproducción bovina ante el déficit que aún enfrenta el país.

Durante la Feria Internacional de David, productores y especialistas continúan participando en actividades de reconocimiento y juzgamiento de ganado de diversas razas, en las que se ha puesto en evidencia la calidad genética del hato panameño, considerada entre las más sólidas de Centroamérica y del continente.

En el marco del evento, ganaderos destacaron los avances logrados en materia genética, aunque advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la reproducción bovina ante el déficit que aún enfrenta el país.

“Es robusta, bastante homogénea en el hato y seguimos trabajando en esto. Somos fieles creyentes en la seguridad alimentaria y tenemos que hablar de la repoblación ganadera, ya que la estadística subió hace poco y estamos a 300 mil cabezas abajo”, señaló Monti Motta, de Hacienda Hermanos Motta.

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Por su parte, Roberto Motta III destacó que la actividad ganadera requiere de inversiones a largo plazo, lo que representa un reto para el sector.

“La ganadería es dura, es una inversión que no regresa hasta dentro de tres o cuatro años, es capital intensiva. Por ende, tenemos que ayudar al pequeño y mediano ganadero a lograr repoblar su ganado”, afirmó.

Un juzgador de ganado proveniente de Colombia resaltó que en los últimos 15 años la implementación de herramientas como la biotecnología, la transferencia de embriones y la inseminación artificial ha sido clave para mejorar la calidad genética del ganado en la región.

Los productores coincidieron en que, pese a los avances, Panamá mantiene un déficit cercano a las 300 mil cabezas de ganado, lo que hace necesario reforzar las políticas de incentivo al sector, especialmente dirigidas a pequeños y medianos productores.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades para continuar promoviendo programas que impulsen la genética ganadera y contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria del país.

Con información de Demetrio Ábrego