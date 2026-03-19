Cabalgata de San José reúne a cientos de jinetes en David

La cabalgata de San José es considerada una de las celebraciones más importantes del calendario festivo en Chiriquí.

La tradicional cabalgata en honor al Día de San José se desarrolla este jueves en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, reuniendo a miles de asistentes y más de 9 mil jinetes provenientes de distintos puntos del país.

El recorrido inició a las 3:00 de la tarde y tiene una duración aproximada de tres horas y 40 minutos, durante las cuales familias y visitantes se congregan a lo largo de la ruta para disfrutar de una de las actividades más emblemáticas de la región.

Previo al inicio de la cabalgata, el alcalde Joaquín De León entregó la bandera al abanderado de la cabalgata.

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El alcalde destacó la alta participación y la organización del evento: “Hay una gran cantidad de personas y delegaciones que nos están visitando desde distintos puntos del país con una afluencia grandísima de familias, a lo largo y ancho de la ruta de la cabalgata, lo que evidencia que esta cabalgata es la más grande del país y la más organizada”.

La cabalgata de San José es considerada una de las celebraciones más importantes del calendario festivo en Chiriquí, consolidándose cada año como un punto de encuentro cultural, turístico y familiar.

Con información de Demetrio Ábrego