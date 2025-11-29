Ganaderos de Chiriquí impulsan evento que promueve cruces europeos adaptados al trópico

El Núcleo Genético Tropical de Chiriquí Oriente (NGTCO) afina los preparativos para la 1.ª Gran Exhibición y Venta de Ganado Bos Taurus y sus Cruces, un evento que reunirá a productores, técnicos y especialistas del sector agropecuario en el Centro de Servicios Ganaderos del distrito de San Lorenzo.

Chiriquí/Productores de ganado en la provincia de Chiriquí están apostando por razas europeas y sus cruces adaptados al clima tropical, con el objetivo de incrementar el hato ganadero y ofrecer carne de mayor calidad a precios más accesibles para el consumidor.

Durante los días 6 y 7 de diciembre, los ganaderos del oriente chiricano participarán en una jornada técnica en la que se presentarán estas razas sintéticas, como Brahman, Brahman Black, Santa Gertrudis, Charbray, entre otras, que, según especialistas, ya están completamente adaptadas a las condiciones ambientales de Panamá.

En ese contexto, el Núcleo Genético Tropical de Chiriquí Oriente (NGTCO) afina los preparativos para la 1.ª Gran Exhibición y Venta de Ganado Bos Taurus y sus Cruces, un evento que reunirá a productores, técnicos y especialistas del sector agropecuario en el Centro de Servicios Ganaderos del distrito de San Lorenzo.

Carlos Pitti, presidente del NGTCO, explicó que el encuentro incluye dos días de conferencias impartidas por expertos, quienes abordarán temas clave para mejorar la eficiencia productiva, como la reglamentación de la clasificación de la carne bovina, el manejo neonatal y las ventajas zootécnicas de las razas Bos Taurus y sus cruces.

El domingo 7 de diciembre se realizará la conferencia central, enfocada en el desempeño y potencial de estos ejemplares genéticamente avanzados.

Los organizadores destacaron que estas razas, aunque no son nuevas, han logrado demostrar alta resistencia al calor, al cambio climático y a parásitos externos. Sus características les han permitido desarrollarse eficazmente en zonas tropicales como el Oriente chiricano, desmintiendo el mito de que los animales de genética europea no prosperan en este entorno.

El evento también servirá como vitrina para que empresas y proveedores presenten nuevas tecnologías, herramientas de manejo y alternativas nutricionales que buscan elevar la competitividad del sector ganadero nacional.

Además, la entrada será gratuita y el público podrá acceder a espacios gastronómicos con degustaciones y venta de carnes especiales, lo que convierte esta exhibición en una oportunidad para impulsar el desarrollo genético y productivo de la región.

Información de Demetrio Ábrego.

