Feria de Colón inaugura esta tarde y busca atraer a más de 100 mil visitantes

La feria se desarrollará durante 11 días, desde este 8 hasta el 19 de abril.

Colón/La Feria Nacional de Colón celebra este año su edición número 35 con la participación de más de 300 emprendedores, entre artesanos, exponentes culturales y gastronómicos, en un evento que busca dinamizar la economía y generar oportunidades en la provincia.

Las puertas del recinto ferial abrirán este miércoles desde las 4:00 de la tarde, mientras que el acto inaugural en la tarima principal está previsto para las 6:00 p.m., con una agenda que incluirá diversas actividades y presentaciones.

Autoridades y organizadores destacaron la importancia de esta feria como motor económico para la región, al ofrecer un espacio donde pequeños negocios pueden promover y vender sus productos.

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El presidente del patronato, Felipe Anaya, resaltó el impacto del evento en la comunidad y el gran esfuerzo que se realiza para que muchos emprendedores tengan la oportunidad de llevar un sustento.

Asimismo, destacó que se ha habilitado un espacio abierto y gratuito para que las familias puedan disfrutar del evento inaugural sin costo.

La feria se desarrollará durante 11 días, desde este 8 hasta el 19 de abril, periodo en el que se espera la asistencia de más de 100 mil personas.

Los emprendedores mantienen altas expectativas en cuanto a ventas, confiando en la afluencia de visitantes y en el movimiento comercial que tradicionalmente genera esta actividad.

Información de Néstor Delgado

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