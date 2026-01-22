Inauguran nueva Unidad de Cuidados Especiales en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena de Changuinola

La Caja de Seguro Social (CSS) señaló que la unidad cuenta con cuatro camas de última generación, ventiladores mecánicos, videolaringoscopio y monitores multiparámetros, equipos que permiten la vigilancia continua de signos vitales como frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria.

Changuinola, Bocas del Toro/La Unidad de Cuidados Especiales (UCE) fue inaugurada oficialmente en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, lo que permitirá atender a pacientes en estado crítico sin necesidad de traslados fuera de la provincia.

Además, dispone de bombas de infusión de alta precisión, destinadas a garantizar la administración segura de medicamentos y fluidos a pacientes críticos. De igual forma, indicaron que la UCE incorpora una máquina de diálisis continua, que brinda soporte renal ininterrumpido durante 24 horas, adaptándose a la condición clínica de cada paciente.

El director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, Marcos Young, explicó que la unidad está diseñada para atender casos de alta complejidad y forma parte de un proceso progresivo de fortalecimiento hospitalario. “Este proyecto inició con cuidados intermedios, avanzó a cuidados especiales y culminará con cuidados intensivos”, precisó.

Por su parte, la directora institucional de la CSS en Bocas del Toro, Melissa Navarro, destacó que la apertura de esta unidad reduce significativamente los traslados a hospitales de otras provincias, lo que se traduce en una atención más oportuna y especializada para los pacientes.