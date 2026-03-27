Incendios forestales vuelven a afectar el cerro Los Picachos en Olá y preocupan a residentes

El Cuerpo de Bomberos también advirtió que las emergencias por incendios forestales han ido en aumento, lo que agrava el impacto ambiental y representa un riesgo para la población.

Por otro año consecutivo, el cerro Los Picachos, uno de los principales atractivos naturales del distrito de Olá, ha sido afectado por incendios forestales presuntamente provocados por quemas sin control, generando alarma entre residentes y autoridades.

Las llamas han consumido amplias zonas de este emblemático cerro, impactando de forma directa la flora y fauna del área, así como el turismo de aventura y el turismo ecológico, actividades que atraen a numerosos visitantes durante todo el año.

Residentes del sector manifestaron su preocupación ante la recurrencia de estos incendios, señalando que se trata de una situación que se repite cada temporada sin que se identifique a los responsables.

“Se ve feo ese cerro quemado, cuando antes estaba verde y bonito. Hay muchas aves por ahí”, expresó uno de los moradores.

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El Cuerpo de Bomberos también advirtió que las emergencias por incendios forestales han ido en aumento, lo que agrava el impacto ambiental y representa un riesgo para la población.

Según indicaron, el humo y las altas temperaturas ya afectan a las comunidades cercanas, y aunque hasta el momento no se reportan daños a viviendas, no se descarta que la situación pueda escalar si continúan las quemas.

La fauna silvestre también se ha visto seriamente afectada. En el área habitan diversas especies como aves, conejos y venados de cola blanca, cuyo hábitat está siendo destruido por el avance del fuego.

De acuerdo con los residentes, el incendio de este año ha sido de mayor magnitud, extendiéndose por gran parte de las faldas del cerro e incluso alcanzando zonas cercanas a la cima, donde se ubican senderos frecuentados por turistas.

Ante este panorama, la comunidad hizo un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y aplicar medidas de prevención más estrictas, con el fin de proteger el cerro Los Picachos, considerado un símbolo natural de la región y un importante destino turístico.

Información de Nathali Reyes