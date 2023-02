Fiscalía pide 'condena' para Adolfo 'Chichi' De Obarrio, jueza se acoge a término de ley para decidir

Ciudad de Panamá, Panamá/Este martes 28 de febrero, se realizó la audiencia principal ordinaria o juicio oral contra el exsecretario privado de la Presidencia, Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio por el caso denominado "Blue Apple", en su fecha alterna, debido a que la primera fue suspendida el pasado 2 de febrero.

Tras los alegatos de la Fiscalía y la defensa pública a cargo de Fernando Peñuelas, la jueza Baloisa Marquínez se acogió a término de ley para emitir la sentencia correspondiente.

De Obarrio es acusado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.

Cabe destacar que en este acto de audiencia no hubo pruebas testimoniales, porque los testigos que debían ser notificados por la defensa privada de De Obarrio, esto a consideración de la Fiscalía, no lo hizo.

Defensa versus Fiscalía

El abogado del imputado, Víctor Collado, solicitó la suspensión del acto de audiencia porque, supuestamente su defendido no había sido notificado de la audiencia, y había un proceso de extradición en contra de su defendido.

Sin embargo, la Fiscalía cuestionó al Tribunal sobre si existía una orden de extradición contra De Obarrio y si se conocía el paradero del mismo, a lo que el Tribunal confirmó que se realizaron los trámites necesarios para solicitar en extradición a Adolfo "Chichi" De Obarrio, pero, esto no fue formalizado, no obstante, se conoce el lugar exacto de residencia del requerido en Italia, por lo que pudo ser notificado.

Agregan que, posteriormente se procedió a emplazarlo, pero las diligencias de las asistencias internacionales llegaron después a los emplazamientos, pero no se declaró en rebeldía.

Ante esto, el fiscal Aurelio Vásquez, señaló que queda claro que no se ha formalizado un proceso de extradición y que existe una asistencia internacional, donde De Obarrio se da por notificado del auto de llamamiento a juicio N° 11 del 16 de mayo del 2022, por lo que la solicitud de su abogado no debe ser considerada.

Jueza rechaza solicitud de defensa

En tanto, la jueza Baloisa Marquínez, rechazó la solicitud del abogado defensor, asegurando que De Obarrio fue notificado personalmente vía asistencia internacional, e incluso su propia presencia (del jurista) es evidencia de que fue notificado, por lo que no suspendió el acto de audiencia.

Collado también dijo en su intervención que, en caso de no suspenderse la audiencia no haría uso de la oportunidad de presentar sus alegatos, no obstante, la jueza procedió a habilitar al defensor público para que De Obarrio esté representado por un abogado defensor en la audiencia.

Alegatos

Seguidamente, el Ministerio Público tuvo la oportunidad de presentar sus alegatos, el fiscal Vásquez inició destacando que el delito de blanqueo de capitales hay que analizarlo de manera "dura y pura", porque muchos piensan que depende de otro delito, pero no es así, pues es un "delito autónomo", que tiene otros precedentes como corrupción de funcionarios y asociación ilícita.

Vásquez destacó que, más allá del blanqueo de capitales, lo que hay que visibilizar dentro del expediente rupturado, son las modalidades donde los dineros llegaron a diferentes personas, por lo que al rupturar la causa se puede decir que, queda clara la participación de De Obarrio en el delito.

La fiscalía solicitó la condena de De Obarrio por los delitos de blanqueo de capitales, debido a que, “evidentemente queda clara su participación en el expediente que fue rupturado por este Tribunal”, puntualizó Vásquez.

Mientras que, Peñuelas, tras presentar sus alegatos, argumentó que no existe material para que se condene a De Obarrio, por lo que resguardó sus alegatos y pidió que se rechace dicha solicitud de la fiscalía.