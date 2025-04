Inicia traslado del Instituto Oncológico al nuevo Hospital de Cancerología

Panamá/Después de años de hacinamiento, largas filas y esperas en pasillos estrechos del antiguo Instituto Oncológico Nacional (ION), este viernes se dio inicio formal al proceso de traslado hacia las nuevas instalaciones en el Hospital de Cancerología en la Ciudad de la Salud.

El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon manifestó que la Ciudad de la Salud ha dejado de ser una promesa y se ha convertido en un lugar que salva vidas.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd indicó que, desde que inició su gestión hace nueve meses, tuvo claro que el paciente debía estar en el centro de los cambios en el sistema de salud.

Anunció que los ciudadanos ya no tendrán que seguir viajando a la ciudad de Panamá, pues se cuenta con un “plan bien estructurado”. Agregó que, en un viaje a Nueva York, el presidente José Raúl Mulino logró la donación de un acelerador lineal, valorado en cerca de 2 millones de dólares, por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica. Este equipo será instalado en Chiriquí. Otro será colocado en el Hospital Anita Moreno, en provincias centrales, y se están haciendo los esfuerzos correspondientes para el Hospital Nicolás Solano.

El presidente declaró que se busca saldar una viejísima deuda con el país. Insistió en que, para su gobierno, el paciente es primero, y que “no es un eslogan, no es demagogia, es la verdad”.

Mulino aseguró que una de las cosas que más le sorprendió del “viejo hospital oncológico” fue la aglomeración de pacientes. “Mejor que esto (el Hospital de Cancerología), nadie puede pedir más. Para pacientes y familiares. Nos falta el hotel, que hay que ver cómo lo acomodamos (…) porque esto, entiendo, está un poco lejos de la ciudad”, expresó, al tiempo que exhortó al director Mon a avanzar en esa dirección.

Durante su intervención, el mandatario manifestó que lo principal es que se logró salir de uno de los temas más complicados de la CSS: su ley. Señaló que durante ese debate fue necesario ejercer mucho liderazgo y tener paciencia, porque se perdió mucho tiempo.

Hoy, la Caja tiene una nueva ley orgánica. En términos generales, no hay excusas para no actuar. La junta directiva tiene ahora más control, más gobernanza. Impongan los controles que se requieren para que este hospital y esta institución de seguridad social en todo el país no vuelvan a ser un botín político de nadie. Que aquí no haya dos o tres diputados que vengan pateando puertas, nombrando gente, quitando y poniendo como si esto fuera un feudo”, manifestó el Presidente.