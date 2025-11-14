Inician trabajos de infraestructura en Nueva Esperanza de 24 de Diciembre con fondos de descentralización

Panamá/Los trabajos de mejoras viales comenzaron oficialmente en la barriada Nueva Esperanza, en el corregimiento de 24 de Diciembre, luego de que se entregara la orden de proceder a la empresa constructora encargada de ejecutar obras por $577,000, provenientes de los fondos de descentralización.

El proyecto contempla la construcción de calles, aceras y veredas peatonales en distintos sectores del corregimiento, una de las zonas de mayor crecimiento poblacional en los últimos años.

La entrega de la orden de proceder se realizó a la Junta Comunal de 24 de Diciembre y contó con la presencia de la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez; el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi; y el representante del corregimiento, Dorindo Vega.

“El corregimiento creció sin planificación”: Roxana Méndez

Durante el acto, Méndez recordó que los fondos utilizados provienen del impuesto de bien inmueble (IBI), recurso cuya distribución ha sido motivo de reclamos recientes por parte de los alcaldes de Panamá y Colón.

La directora destacó que la 24 de Diciembre ha experimentado un crecimiento acelerado:

“En el censo del 2010 aquí vivían 50,000 personas; ahora tenemos más de 100,000. Entonces esto va creciendo sin planificación, como ocurre en los corregimientos más densificados. No se hacen las calles ni las aceras, los niños corren peligro, y a través de los fondos de descentralización podemos dar respuestas a los ciudadanos, explicó.

Añadió que 22 de los 24 sectores del corregimiento recibirán nuevas obras de infraestructura, lo que —según dijo— traerá mayor seguridad a todos los residentes.

“Aquí vamos a tener 22 sectores (…) que van a estar recibiendo una infraestructura que le va a dar seguridad a toda la población de la 24”, aseguró.

Mizrachi: “Cuando les va bien a las juntas comunales, les va bien al país”

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó la importancia del uso adecuado de los fondos del IBI y el impacto directo que tienen en las comunidades.

“Si a las juntas comunales les va bien, a los alcaldes les va bien. Cuando a la alcaldía le va bien, entonces al Gobierno Nacional le va bien. Está en el interés de todos que el trabajo se haga bien, porque significa que estamos cumpliendo con una ciudadanía que pide que con sus impuestos se hagan las obras específicas por las cuales votaron”, afirmó.

Mizrachi añadió que gracias a los recursos provenientes del impuesto de bien inmueble “podemos cumplir con esas obras”.

En el mismo acto, la directora Méndez ofreció un balance sobre las auditorías realizadas a los fondos de descentralización, reiterando el compromiso de la institución con la transparencia en el manejo de los recursos asignados a los gobiernos locales.