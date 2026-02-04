¡Insólito! Hombre semidesnudo protagoniza incidente en terminal aérea; Tocumen aclara situación

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se pronunció luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa a un hombre semidesnudo, portando una bandera y causando destrozos mientras se desplazaba por áreas públicas de la terminal aérea.

A través de un comunicado oficial, la administración del aeropuerto informó que el incidente se registró cuando un ciudadano extranjero, con aparentes problemas de salud mental, ingresó a un área pública del aeropuerto y comenzó a amenazar a las personas presentes.

La entidad explicó que la situación fue atendida de manera inmediata por los equipos de seguridad del aeropuerto, quienes lograron controlar el incidente sin que se reportaran personas heridas, ni pasajeros ni colaboradores de la terminal.

“El individuo fue retenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el debido proceso”, señaló el comunicado, sin ofrecer mayores detalles sobre la identidad del involucrado.

Asimismo, el Aeropuerto de Tocumen indicó que, tras la intervención, todo se encuentra bajo control y que las operaciones aeroportuarias se desarrollan con total normalidad.