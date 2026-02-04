Fallece adulta mayor en Coclé tras ser golpeada por una palmera durante fuertes vientos

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en el distrito de Antón, cuando la señora se encontraba en el patio de su residencia.

Antón, Coclé/Una adulta mayor falleció este miércoles en la provincia de Coclé, luego de permanecer varios días hospitalizada tras resultar gravemente herida por la caída de una palmera, en medio de los fuertes vientos que han azotado al país durante los últimos días.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en el distrito de Antón, cuando la señora se encontraba en el patio de su residencia. En ese momento, una palmera cayó sobre ella, provocándole severos golpes que obligaron a su traslado de urgencia a un centro hospitalario, donde permaneció recluida bajo observación médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la mujer no logró recuperarse de las lesiones y su deceso se produjo este miércoles, convirtiéndose en una víctima de las condiciones climáticas adversas que se han registrado en distintos puntos del país.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente ante la presencia de árboles de gran tamaño y estructuras vulnerables, mientras continúan los efectos de los fuertes vientos.

Información en desarrollo.