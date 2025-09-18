Rezago forense: Panamá investiga delitos con huellas dactilares mediante técnicas del siglo pasado

El procedimiento volvió a métodos manuales: si una persona deja una huella en un objeto, los peritos levantan las huellas del mismo, las transfieren a cartones y las comparan con las de los sospechosos utilizando lupas “como en el siglo XIX”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) enfrenta múltiples contratiempos entorno a su sistema de identificación de huellas dactilares, clave para los procesos judiciales en el país. Así lo explicó este jueves 18 de septiembre el director de la entidad, Dr. José Vicente Pachar, durante la sustentación de las vistas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según Pachar, hasta 2022 el instituto contaba con un sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS, por sus siglas en inglés, Automated Fingerprint Identification System), utilizado para la comparación rápida y confiable de evidencias forenses. Sin embargo, por falta de mantenimiento, el equipo se apagó.

Desde entonces, el procedimiento volvió a métodos manuales: si una persona deja una huella en un objeto, los peritos levantan las huellas del mismo, las transfieren a cartones y las comparan con las de los sospechosos utilizando lupas “como en el siglo XIX”.

“Si el Ministerio Público trae al sospechoso, en la entidad se compara la huella del sospechoso con la huella que le proporcionan al perito”, señaló Pachar.

El director del Imelcf detalló que la institución ha solicitado fondos desde 2022 para adquirir un equipo nuevo, cuyo costo actual asciende a 2.3 millones de dólares.

“La entidad gestionó inclusive desde el año 2024 para comenzar este proyecto porque nuestros técnicos hicieron todas las evaluaciones y se solicitó y nos han aprobado. Ustedes observarán en inversiones 500.000 dólares para el año que viene, pero eso es solamente la primera fase. Pero eso mientras se llegue a feliz término. Va a pasar el año 2026 y todavía no tendremos el equipo”, manifestó.

Para acelerar el proceso, Pachar indicó que se mantienen conversaciones con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para establecer un apoyo interinstitucional que permita obtener el equipo especializado este 2025 y reducir los tiempos de respuesta en los casos judiciales.

En cuanto al presupuesto de la institución, el Imelcf solicitó 85 millones de dólares para 2026, monto sobre el cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha recomendado 76 millones, según explicó Pachar.

Con información de Meredith Serracín