¡Tenga cuidado! Emiten aviso de vigilancia por posible depresión tropical en el Caribe

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia ante la posible formación de una depresión tropical en el mar Caribe, que podría influir de manera indirecta en las condiciones atmosféricas del país, emitió este lunes 20 de octubre el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, el sistema se mantiene en seguimiento constante tras ser identificado como una onda tropical cercana a las Antillas Menores, la cual presenta una probabilidad del 30 % de convertirse en depresión tropical en las próximas 48 horas y del 70 % en los próximos siete días, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque el fenómeno se encuentra distante del territorio panameño, el Imhpa advirtió que podrían registrarse efectos indirectos en el país, como incremento de la nubosidad, lluvias intermitentes y actividad eléctrica, sobre todo en las regiones del Caribe y zonas montañosas.

El periodo de validez del aviso se extiende hasta las 11:59 p.m. del martes 21 de octubre, mientras las autoridades mantienen la vigilancia del comportamiento de este sistema tropical a medida que se desplaza hacia el Caribe Central.