El Inadeh asume la presidencia pro tempore de la Red de Institutos de Formación Profesional

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) ha sido designado para asumir la presidencia pro tempore de la Red de Institutos de Formación Profesional (Redifp), consolidándose como un referente regional en la generación de empleo y desarrollo de talento humano. La directora general de la entidad, Yajaira Pitti, será la encargada de liderar esta red que integra a países de Centroamérica, República Dominicana y Haití.

La designación representa un reconocimiento al trabajo que Panamá ha venido desarrollando en materia de formación profesional, destacándose especialmente por su innovador modelo de formación dual. Bajo esta metodología, el Inadeh ha logrado una tasa de inserción laboral del 87% entre los egresados del programa de logística, gracias a alianzas estratégicas con más de 20 empresas líderes del sector.

“El compromiso de Panamá con la educación técnica y la empleabilidad es claro. Hoy más que nunca es fundamental unir esfuerzos y recursos en toda la región para asegurar un futuro lleno de oportunidades para nuestros jóvenes. Asumo esta presidencia con el firme compromiso de transformar la educación y responder a las necesidades del mercado, potenciando la empleabilidad y el desarrollo económico en Centroamérica”, expresó Pitti tras asumir el liderazgo de la Redifp.

Uno de los principales logros del Inadeh ha sido el éxito del Programa Dual, que ha capacitado a 133 estudiantes en áreas clave como mecánica automotriz y auxiliar logístico. De estos, 66 jóvenes completaron con éxito su formación, en un proceso que además ha promovido la equidad de género, abriendo espacio a la participación de mujeres en sectores tradicionalmente dominados por hombres.

La Redifp se posiciona como un eje clave para enfrentar los desafíos del desempleo y la falta de habilidades técnicas en la región, fomentando la cooperación entre países y el intercambio de estrategias exitosas.

Con esta nueva responsabilidad, el Inadeh reafirma su compromiso con la formación de talento humano calificado y el desarrollo sostenible de las economías locales, apostando por una educación técnica moderna, inclusiva y conectada con las demandas del mercado laboral.