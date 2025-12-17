IA y tecnología industrial, entre las opciones más solicitadas por aspirantes al ITSE

La prueba permite evaluar las competencias académicas de los aspirantes, con el fin de determinar si cuentan con las bases necesarias para aprovechar de forma efectiva los contenidos que recibirán durante su formación técnica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 150 personas se inscribieron en la lista de espera para presentar la prueba "Piense II", requisito indispensable para los aspirantes a una de las carreras de ciclo corto que ofrece el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), luego que la primera convocatoria superara las expectativas de la institución.

Quienes alcanzan el puntaje mínimo requerido ingresan directamente a las carreras, mientras que aquellos que no lo logran son remitidos a un curso de reforzamiento académico por un cuatrimestre, diseñado para fortalecer sus conocimientos y prepararlos adecuadamente antes de iniciar la carrera.

Las autoridades del ITSE señalaron que las carreras vinculadas a nuevas tecnologías concentran la mayor demanda, debido a que generan mayores oportunidades de empleabilidad en menor tiempo, entre ellas inteligencia artificial, innovación digital y tecnología industrial.

Aspirantes apuestan por el futuro laboral

Entre los aspirantes, el entusiasmo es evidente. Estudiantes consultados por este medio manifestaron su interés en carreras como técnico en inteligencia artificial, al considerar que se trata de una profesión con amplio campo laboral, tanto en el sector público como en el privado y financiero.

Las autoridades del ITSE destacaron que la matrícula crece cada año. Actualmente, la institución cuenta con alrededor de 4 mil estudiantes, aunque su infraestructura tiene capacidad para albergar hasta 10,000.

Para el próximo cuatrimestre, se prevé el ingreso de al menos 1.000 nuevos estudiantes, aunque el ritmo de crecimiento dependerá en gran medida de la planificación presupuestaria disponible.

Otro aspecto relevante es la diversidad etaria de la población estudiantil, que incluye jóvenes en busca de su primera carrera técnica, así como profesionales que buscan reinventarse, fortalecer habilidades o incursionar en nuevas áreas laborales. El ITSE ofrece actualmente 16 carreras, distribuidas en cuatro escuelas: artes culinarias y hospitalidad, negocios y logística, tecnología industrial e innovación digital.

Con información de Jorge Quirós