Tras intensa búsqueda, ubican el cuerpo de un adulto mayor desaparecido en Coclé

Coclé/Tras más de seis horas de búsqueda, fue ubicado el cuerpo de un hombre de 74 años, que se mantenía desaparecido en el río Coclé.

Agentes del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, adscritos a la Zona Regional Coclé, en coordinación con efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y moradores de la comunidad, lograron la recuperación del cuerpo.

El operativo se desarrolló en el sector de Dos Bocas, distrito de Penonomé, donde desde el reporte de la desaparición se mantuvieron activas las labores de búsqueda mediante recorridos acuáticos y terrestres, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Tras culminar las acciones de rescate, el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, especialmente durante la temporada lluviosa, a fin de evitar situaciones de riesgo en ríos y quebradas.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar ingresar a ríos crecidos o con fuertes corrientes.

No intentar cruzar ríos durante lluvias o condiciones adversas.

Atender en todo momento las advertencias de los estamentos de seguridad.

Supervisar a adultos mayores y personas vulnerables cuando se encuentren cerca de cuerpos de agua.

Las autoridades reiteran su compromiso con la protección de la vida y exhortan a la población a mantener una conducta preventiva, recordando que la prevención es clave para salvar vidas.

Con información de Nathaly Reyes