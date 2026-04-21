Interpol Panamá captura a mexicano requerido por EE.UU. por caso de presunta violación

De acuerdo con las autoridades, esta acción fue posible gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional y al intercambio de información a través de Interpol.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, logró la aprehensión de un ciudadano mexicano requerido por las autoridades de Estados Unidos, por su presunta vinculación con el delito de violación en perjuicio de una menor.

El operativo se desarrolló en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando el individuo arribó en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, con la intención de ingresar al territorio panameño. En ese momento, los agentes policiales procedieron a su detención tras verificar la alerta internacional emitida en su contra.

De acuerdo con las autoridades, esta acción fue posible gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional y al intercambio de información a través de Interpol, lo que permitió su identificación oportuna en territorio nacional.

La Policía Nacional destacó que este tipo de operativos reafirma el compromiso de Panamá en la lucha contra el crimen transnacional y la protección de la niñez, fortaleciendo la coordinación con organismos internacionales para ubicar y detener a personas requeridas por la justicia.

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