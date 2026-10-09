Inundación afecta ocho viviendas en Chilibre; reportan 33 personas afectadas

Ocho viviendas resultaron afectadas por inundaciones en el sector de La Amistad, en Chilibre Centro, debido a las fuertes lluvias, el desbordamiento de una quebrada y la obstrucción del sistema de alcantarillado, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el reporte, 33 personas resultaron afectadas, entre ellas 11 menores de edad y una persona con discapacidad. Las autoridades indicaron que no se reportan daños totales en las viviendas.

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Personal de Sinaproc acudió al área para realizar la evaluación de daños y necesidades. Además, coordinará apoyo con la junta comunal para atender a las personas afectadas.

De acuerdo con informes meteorológicos, las lluvias se mantendrán oscilantes en distintos puntos del país, por lo que el Sinaproc recomienda siempre estar atentos a las condiciones de ríos y quebradas, sobre todo si están en zonas de vulnerabilidad.

Ante las lluvias, la entidad recomendó mantener limpias las cunetas y los desagües, así como evitar cruzar corrientes de agua para prevenir situaciones de riesgo.