Inversión extranjera en Panamá alcanza $792.4 millones en el primer semestre de 2026

Las cifras también resaltan el peso de las utilidades reinvertidas y la participación de los sectores productivos, comerciales y financieros en los flujos de capital extranjero hacia Panamá.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá alcanzó los B/.792.4 millones durante el primer semestre de 2026, una recuperación frente a la desinversión neta de B/.141.8 millones registrada en el mismo período de 2025, según el informe Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el documento, el resultado negativo del año pasado respondió principalmente a decisiones de reorganización corporativa de un conglomerado bancario con licencia internacional, y no a un deterioro de las condiciones estructurales del país para atraer capital extranjero.

El MEF señala que las cifras de los primeros seis meses de 2026 reflejan una recuperación de los flujos de inversión y la continuidad de las operaciones de empresas extranjeras establecidas en Panamá.

Reinversión de utilidades concentra la mayor parte de los recursos

Las utilidades reinvertidas fueron el principal componente de la IED, con entradas netas por B/.578.5 millones, equivalentes al 73% del total registrado durante el primer semestre.

Este resultado refleja la decisión de empresas extranjeras de reinvertir parte de sus ganancias en sus operaciones locales.

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La reinversión de utilidades se distribuyó principalmente entre los siguientes sectores:

Empresas no financieras: B/.253.5 millones.

B/.253.5 millones. Bancos de licencia general: B/.141.3 millones.

B/.141.3 millones. Empresas de la Zona Libre de Colón: B/.107.3 millones.

B/.107.3 millones. Bancos de licencia internacional: B/.76.4 millones.

Por su parte, el componente de otra inversión, que incluye principalmente financiamientos y préstamos entre empresas matrices y sus filiales, registró entradas netas por B/.212.9 millones. Estos flujos estuvieron impulsados principalmente por operaciones entre empresas de la Zona Libre de Colón y otras compañías no financieras.

En tanto, las acciones y otras participaciones de capital sumaron entradas netas por B/.1.1 millones, asociadas principalmente a inversiones en empresas no financieras y bancos de licencia internacional.

Empresas no financieras lideran la recepción de inversión

Al analizar los sectores receptores, las empresas no financieras captaron la mayor cantidad de recursos, con B/.385.6 millones durante los primeros seis meses de 2026.

Les siguieron las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, que recibieron B/.193.9 millones, vinculados a operaciones relacionadas con el comercio internacional.

Los bancos de licencia general captaron B/.135.3 millones, mientras que los bancos de licencia internacional recibieron B/.77.7 millones.

Según el análisis del MEF, la recuperación de la inversión extranjera se produjo en un contexto de mayor dinamismo de la actividad económica y de mejora de los principales indicadores macroeconómicos.

Las cifras también resaltan el peso de las utilidades reinvertidas y la participación de los sectores productivos, comerciales y financieros en los flujos de capital extranjero hacia Panamá.