Clima en Panamá: Varias regiones del país tendrán aguaceros y tormentas eléctricas durante el día

El aviso de vigilancia por lluvias y tormentas se mantendrá activo hasta la 1:00 p.m. de este lunes 12 de octubre. Mientras que otro aviso por oleajes en el Pacífico seguirá activo hasta el próximo 14 de octubre.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este lunes 12 de octubre aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en ambas vertientes del país, con lluvias que podrían trasladarse desde las zonas marítimas hacia tierra firme durante diferentes períodos del día.

En la vertiente del Caribe, en horas de la mañana se prevén lluvias dispersas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, mientras que en la tarde y noche se esperan precipitaciones aisladas, con posibilidad de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en la comarca Guna Yala al finalizar el día.

En el Pacífico, para la mañana se pronostican precipitaciones en Darién, sectores de Azuero, el sur de Veraguas y zonas costeras.

Durante la tarde, los aguaceros con tormentas eléctricas podrían presentarse en Chiriquí, Veraguas, el occidente de Coclé, la península de Azuero y Darién, mientras que en otras áreas de la vertiente se esperan lluvias aisladas y aguaceros con tormentas eléctricas ocasionales. En la noche, las precipitaciones podrían ingresar desde el sector marítimo hacia Chiriquí, el sur de Veraguas, el este de Panamá y Darién, con lluvias aisladas y dispersas en Azuero y zonas costeras.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 19 °C en la cordillera Central, y entre 22 °C y 26 °C en el resto del país. Las máximas estarán entre 20 °C y 24 °C en la cordillera Central, y entre 27 °C y 31 °C en las demás regiones.

En cuanto a los vientos, en gran parte del Caribe predominarán los del oeste a norte, con velocidades de entre 2 y 20 km/h. En el Pacífico oriental se esperan vientos variables de entre 2 y 10 km/h durante la madrugada y la mañana, mientras que en el resto de la vertiente soplarán del oeste a noroeste, con velocidades de entre 2 y 25 km/h. Para el resto del día se prevén vientos del sur a oeste de hasta 35 km/h en zonas marítimas y costeras, con menor intensidad en tierra firme.

Las condiciones marítimas indican olas de entre 0.9 y 1.5 metros en el Caribe, con períodos de 6 a 9 segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.3 y 1.6 metros, con períodos de 14 a 18 segundos, por lo que el Imhpa establece condiciones de precaución.

Los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B estarán entre 5 y 9, con niveles de riesgo de moderado a muy alto en el país.

También le puede interesar: