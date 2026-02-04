Irene Orillac toma posesión y se convierte en la primera mujer en presidir la CAPAC

Ciudad de Panamá/Irene Orillac de Simone hizo historia este miércoles al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) desde su fundación, en un momento crucial para el sector que impulsa la infraestructura del país.

Durante su discurso de toma de posesión, Orillac de Simone destacó que su gestión se enfocará en fortalecer los servicios a los miembros, ampliar programas de capacitación y promover condiciones que impulsen la inversión y la generación de empleo.

"Hago un llamado a la unidad del gremio. El momento que vive el país exige cohesión y visión común para enfrentar los desafíos del sector", señaló la nueva presidenta.

Orillac de Simone subrayó la necesidad de reordenar las prioridades de inversión pública y promover proyectos estratégicos que permitan atender las crecientes necesidades de infraestructura y vivienda del país.

Entre los avances recientes destacó la firma de una nueva Convención Colectiva con organizaciones sindicales, desarrollada en un marco de diálogo y estabilidad.

El presidente saliente, Alejandro Ferrer Solís, presentó un balance de su gestión durante 2024 y 2025, período marcado por restricciones fiscales y desaceleración de la inversión pública.

Ferrer destacó el respaldo a la renovación de la Ley de Intereses Preferenciales y el fortalecimiento del diálogo con autoridades económicas y laborales.

Junta Directiva 2026

La nueva Junta Directiva quedó conformada por Gabriel Diez Montilla como primer vicepresidente; Demetrio Arosemena como segundo vicepresidente; Alexis Fletcher como secretario; Juan Carlos Muñoz como tesorero y Carlos Fábrega como fiscal.

Con esta renovación, la CAPAC reafirma su compromiso de contribuir al fortalecimiento del sector construcción, motor fundamental de la economía nacional y el desarrollo de infraestructura que impacta la calidad de vida de los panameños.