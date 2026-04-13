Isla Escudo de Veraguas reabre debate territorial en medio de consultas sobre su administración

El diputado Roberto Archibold defendió el proceso como un ejercicio clave de construcción colectiva. Explicó que esta es la tercera gira de consultas y la intención es que el texto final de la ley se nutra de las distintas visiones recogidas en territorio, con el fin de lograr una normativa más consensuada.

Bastimento, Bocas Del Toro/Las consultas ciudadanas sobre el proyecto de ley 449 han vuelto a poner sobre la mesa un viejo, pero sensible debate territorial en el país: el estatus jurídico y administrativo de la isla Escudo de Veraguas, ubicada frente a la costa caribeña panameña.

Esta semana, la discusión tomó un nuevo impulso cuando la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional se trasladó hasta la comunidad de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, como parte de una gira de consultas que busca recoger opiniones sobre la iniciativa legislativa. El proyecto propone que la isla Escudo de Veraguas sea incorporada dentro de la jurisdicción administrativa del municipio de Kusapín, una decisión que ha encendido distintas posturas entre comunidades, autoridades y asesores legales.

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Desde la presidencia de la comisión, el diputado Roberto Archibold defendió el proceso como un ejercicio clave de construcción colectiva. Según explicó durante el encuentro, esta es la tercera gira de consultas y la intención es que el texto final de la ley se nutra de las distintas visiones recogidas en territorio, con el fin de lograr una normativa más consensuada.

En la misma línea, el asesor legal Jairo Sam destacó que las jornadas han permitido la participación activa de líderes comunitarios y sectores interesados. A su juicio, estos espacios de diálogo fortalecen la propuesta al abrir la discusión y evitar que el proyecto se construya de forma cerrada.

No obstante, también hay voces que respaldan la iniciativa desde el terreno productivo. El pescador Saúl Lorenzo, residente de Kusapín, señaló que alrededor de 700 pescadores de la zona ven con buenos ojos la posible regulación de las actividades en el área, lo que, según dijo, podría aportar mayor orden a la actividad pesquera.

El proyecto de ley 449 no se limita a la delimitación administrativa. También plantea establecer un marco legal para la protección ambiental de la isla, fomentar la investigación científica y reconocer los derechos históricos y culturales de los pueblos indígenas que han habitado o utilizado estos territorios.

En las consultas también han participado funcionarios del Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, además de autoridades locales y líderes comunitarios. Mientras tanto, el debate sigue abierto, con una decisión que podría redefinir la gobernanza de un territorio de alto valor ecológico y cultural en el Caribe panameño.