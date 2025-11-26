ITSE informó que todos sus 'procesos académicos y administrativos' siguen con normalidad
Ciudad de Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que "todos sus procesos académicos, administrativos y de gestión institucional continúan desarrollándose con total normalidad y en estricto cumplimiento de la Ley del ITSE, su reglamento y las mejores prácticas de gobernanza pública".
"La gobernanza del ITSE está a cargo del Consejo Directivo, órgano soberano y máxima autoridad institucional, integrado por cuatro representantes del sector productivo, cuatro del sector gobierno, un representante académico y la Contraloría General de la República, en calidad de observador. Este modelo público-privado garantiza estabilidad, transparencia y continuidad en la toma de decisiones", expresó la institución en comunicado.
En atención a consultas recientes, el ITSE emitió los siguientes puntos en comunicado:
- La Dra. Milena Gómez Cedeño, Gerente Educativa Rectora del ITSE, se encuentra haciendo uso de un periodo de vacaciones autorizado por 60 días, conforme a los procedimientos legales y administrativos vigentes. Su estatus ha sido debidamente documentado y aprobado. Durante su ausencia temporal, la continuidad operativa y la dirección institucional quedan bajo la responsabilidad de la actual Subgerente de Currículo, la Mgtr. Suzanne Sáez, según lo establecido en la normativa interna, con el debido acompañamiento y guía del Consejo Directivo.
- El ITSE reconoce y valora la destacada labor de la Dra. Milena Gómez Cedeño y de su equipo directivo, quienes han impulsado avances significativos en la consolidación de un modelo institucional moderno, fortaleciendo la calidad académica, la pertinencia técnica y la proyección del ITSE como referente nacional en educación superior de ciclo corto.
- La institución se encuentra actualmente bajo dos procesos de auditorías simultáneas que forman parte de los mecanismos regulares institucionales: uno realizado por la Contraloría General de la República, iniciado en octubre del presente año, y otro ejecutado por una firma externa independiente. Esta auditoría externa fue solicitada por el ITSE en 2022, en cumplimiento de la Ley del ITSE y como parte de las medidas de fortalecimiento de la integridad institucional. Ambos procesos forman parte de los mecanismos regulares de transparencia, supervisión y mejora continua que caracterizan a la institución.
- El Consejo Directivo actúa exclusivamente con base en la ley, la normativa institucional y la evidencia técnica. Toda información oficial será comunicada oportunamente por los canales institucionales, una vez concluyan los procesos correspondientes. El ITSE hace un llamado a la prudencia y a evitar conclusiones anticipadas mientras avanzan las auditorías en curso.
El ITSE reiteró que su prioridad "es garantizar oportunidades de formación de alta calidad para sus estudiantes y responder a las necesidades del sector productivo para el desarrollo del país, dentro de un modelo de gobernanza público-privado sólido y responsable".