ITSE informó que todos sus 'procesos académicos y administrativos' siguen con normalidad

Ciudad de Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) informó que "todos sus procesos académicos, administrativos y de gestión institucional continúan desarrollándose con total normalidad y en estricto cumplimiento de la Ley del ITSE, su reglamento y las mejores prácticas de gobernanza pública".

"La gobernanza del ITSE está a cargo del Consejo Directivo, órgano soberano y máxima autoridad institucional, integrado por cuatro representantes del sector productivo, cuatro del sector gobierno, un representante académico y la Contraloría General de la República, en calidad de observador. Este modelo público-privado garantiza estabilidad, transparencia y continuidad en la toma de decisiones", expresó la institución en comunicado.

En atención a consultas recientes, el ITSE emitió los siguientes puntos en comunicado:

La Dra. Milena Gómez Cedeño, Gerente Educativa Rectora del ITSE, se encuentra haciendo uso de un periodo de vacaciones autorizado por 60 días, conforme a los procedimientos legales y administrativos vigentes. Su estatus ha sido debidamente documentado y aprobado. Durante su ausencia temporal, la continuidad operativa y la dirección institucional quedan bajo la responsabilidad de la actual Subgerente de Currículo, la Mgtr. Suzanne Sáez, según lo establecido en la normativa interna, con el debido acompañamiento y guía del Consejo Directivo. El ITSE reconoce y valora la destacada labor de la Dra. Milena Gómez Cedeño y de su equipo directivo, quienes han impulsado avances significativos en la consolidación de un modelo institucional moderno, fortaleciendo la calidad académica, la pertinencia técnica y la proyección del ITSE como referente nacional en educación superior de ciclo corto. La institución se encuentra actualmente bajo dos procesos de auditorías simultáneas que forman parte de los mecanismos regulares institucionales: uno realizado por la Contraloría General de la República, iniciado en octubre del presente año, y otro ejecutado por una firma externa independiente. Esta auditoría externa fue solicitada por el ITSE en 2022, en cumplimiento de la Ley del ITSE y como parte de las medidas de fortalecimiento de la integridad institucional. Ambos procesos forman parte de los mecanismos regulares de transparencia, supervisión y mejora continua que caracterizan a la institución. El Consejo Directivo actúa exclusivamente con base en la ley, la normativa institucional y la evidencia técnica. Toda información oficial será comunicada oportunamente por los canales institucionales, una vez concluyan los procesos correspondientes. El ITSE hace un llamado a la prudencia y a evitar conclusiones anticipadas mientras avanzan las auditorías en curso.

El ITSE reiteró que su prioridad "es garantizar oportunidades de formación de alta calidad para sus estudiantes y responder a las necesidades del sector productivo para el desarrollo del país, dentro de un modelo de gobernanza público-privado sólido y responsable".