Más de 700 estudiantes del ITSE reciben capacitación sobre salud mental

Un estudio realizado por Unicef Panamá a través del programa U-Report reveló que el 12% de los jóvenes entre 12 y 30 años se siente frecuentemente triste, ansioso o deprimido.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 700 jóvenes del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) recibieron una capacitación sobre la prevención del suicidio que abordó las herramientas para la detección temprana, señales de riesgo, el fortalecimiento de la resiliencia emocional y la creación de redes de apoyo entre pares, docentes y familias.

El taller se llevó a cabo en el auditorio del ITSE y fue brindado por un panel de expertos en psicología, la Fundación Mapfre y el movimiento Rompamos el Silencio, quienes buscan visibilizar la problemática del suicidio en la población juvenil.

Ivana Medrano, especialista del Hospital Nacional, señaló que la iniciativa "Rompamos el Silencio" es muy importante porque se trata de "un mensaje profundo que va hacia los mismos jóvenes, pero particularmente a los padres, a sus profesores, a todo lo que son acudientes de esta juventud que en este momento está pasando momentos difíciles".

Verónica Borissoff, voluntaria del programa U-Report, destacó que existen una serie de señales de la alerta que están presentes en la sociedad panameña y que denotan que los jóvenes en específico necesitan ayuda y necesitan que como sociedad se logren identificar esas señales.

"Y ahí tenemos que ver y darnos cuenta de que tenemos que romper ese tabú de la salud mental, de que hablar de la depresión, de la ansiedad, de que no me siento bien, quitarle ese tabú porque no está mal. Un día yo puedo sentirme mal y eso no significa que soy una menor persona o que soy mejor persona", señaló la voluntaria.

María Eugenia Arosemena, representante de la Fundación Mapfre, alertó sobre la necesidad de brindar atención en salud mental.

"Me llamó la atención mucho que la mayoría de nuestros jóvenes dicen que no se está tocando la salud mental, que no reciben información de salud mental en el país", indicó Arosemena.

Y es que en Panamá se registran entre 100 y 120 muertes por suicidio al año, según cifras oficiales.

Solo en el 2021 la Caja de Seguro Social reportó más de 1,000 intentos en jóvenes entre 15 y 29 años. La iniciativa de la Fundación Mapfre y el movimiento Rompamos el Silencio busca fomentar la solicitud de ayuda profesional entre los adolescentes, establecer puentes entre las instituciones educativas y los servicios de salud, además de dar a conocer que existe orientación gratuita como la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social, que está disponible para quienes enfrentan una crisis emocional.

Información de Kayra Saldaña

