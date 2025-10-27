Deuda Pública en Panamá ya alcanza los $58 mil millones; Gobierno se aferra a estrategia para no pedir prestado en 2026

Panamá/La deuda pública de Panamá continúa en ascenso. En lo que va de 2025, el saldo de los compromisos del Estado alcanza ya los 58 mil 694.36 millones de dólares, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta cifra refleja no solo el endeudamiento heredado de gobiernos anteriores, sino también el peso que las obligaciones fiscales comienzan a tener sobre la economía nacional y, en última instancia, sobre cada panameño.

Durante los últimos cuatro periodos presidenciales, la deuda del país ha mostrado un crecimiento constante. En 2009, al cierre de la administración de Martín Torrijos, la deuda pública rondaba los 10,972.33 millones de dólares. Cinco años más tarde, bajo Ricardo Martinelli, aumentó a 18,230.98 millones. Con Juan Carlos Varela, en 2019, el monto se elevó a 31,018.47 millones.

Y al finalizar el gobierno de Laurentino Cortizo, en 2024, la cifra ya había escalado hasta los 53,736.74 millones de dólares. En lo que va del mandato de José Raúl Mulino, el total suma unos 58 mil 694.36 millones de dólares, consolidando una tendencia que preocupa a economistas y analistas del sector.

Esta escalada del endeudamiento explica por qué el Estado destina un porcentaje creciente de sus recursos al servicio de la deuda, es decir, al pago de intereses y amortizaciones, lo que limita su capacidad para invertir en salud, educación, infraestructura y otros programas sociales. Esto, sin poner en contexto el tema de la corrupción que también ha golpeado las arcas del Estado.

Puede leer: Deuda pública: ¿A cuánto asciende y qué se hace para controlarla?

El presidente José Raúl Mulino ha expresado que el servicio de la deuda “constituye un esfuerzo y un compromiso de Panamá altísimo. Debe andar por el orden de 6,000 millones de dólares por año”. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también ha señalado que este gobierno aspira a que “el próximo año nuestra meta es no tener que pedir prestado para pagar intereses”.

Además, Chapman afirmó que “No va a haber aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que tiene que cumplir”.

¿Cómo afecta esto al ciudadano común?

Cuando el Estado paga más por intereses, dispone de menos recursos para servicios básicos. Por ejemplo: escuelas que requieren mantenimiento, hospitales que necesitan equipamiento, infraestructura vial que espera inversión. Y es que, Panamá destina casi un tercio de su presupuesto a pagar su deuda.

Una mayor deuda también puede traducirse en mayor presión tributaria o en la necesidad de recortar gasto social si los ingresos públicos no crecen a la par.

También: Ministro Chapman se abre al diálogo, pero descarta aumento del presupuesto 2026, solo reajustes

El ministro Chapman explicó que han heredado “problemas enormes del Estado panameño que incluyen un aumento inédito de la deuda pública”. En otras palabras: cada balboa que se destina al servicio de la deuda es un balboa que deja de invertirse en mejoras para la vida diaria de los panameños.

El camino que propone el Gobierno

Para 2026, el presupuesto general del Estado asciende a $34, 901 millones, y el Gobierno asegura que no incrementará ese monto global, aunque sí contempla reasignaciones entre instituciones. Chapman ha destacado que ese techo presupuestario y el objetivo de no pedir prestado para intereses son fundamentales para “desacelerar el crecimiento de la deuda”.

No habrá aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su compromiso fiscal, que debemos cumplir. Este ha sido un gobierno que, cuando realiza promesas de metas fiscales, las cumple, y ese es nuestro norte”, insistió Chapman.

La meta: que este quinquenio marque un punto de inflexión, con fin al patrón de pedir préstamos para cubrir intereses, lo que definiría una administración con finanzas más sostenibles, de acuerdo con el Gobierno.

Precisamente, este lunes se aprobó en tercer debate, luego de acuerdos y consensos con la Asamblea Nacional, el presupuesto 2026; ahora corresponde al presidente Mulino sancionarlo.

Lea: Presupuesto 2026 fue aprobado en tercer debate y pasa a manos del presidente Mulino