Jamón | Caja navideña costará $15 y distribuirán 800 mil en el país

El jamón será el producto principal de la caja navideña.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus tradicionales Naviferias de fin de año, una iniciativa clave para el apoyo a la economía familiar. El plato fuerte de la caja navideña será una pieza de jamón Picnic, que estará acompañada de otros productos básicos a un precio accesible.

El director general del IMA, Nilo Murillo, informó que se distribuirán un total de 800 mil cajas navideñas en 160 puntos de venta a nivel nacional, ampliando el alcance de las ferias para llegar a más hogares.

Jamón y productos básicos por 15 dólares

La pieza de jamón Picnic será el elemento central de la caja, buscando mantener la tradición en la mesa panameña durante las fiestas.

Murillo destacó el esfuerzo por garantizar la rapidez y eficiencia en la entrega, asegurando que la caja completa tendrá un costo de 15 dólares.

Cada caja navideña incluirá los siguientes productos:

1 pieza de jamón picnic

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú

Lata de piña en rodajas o aceite (se distribuirá una de las dos opciones)

(se distribuirá una de las dos opciones) Azúcar

"Estamos comprometidos con llevar productos de calidad a precios justos, asegurando que la distribución sea rápida y eficiente", afirmó el director del IMA, quien señaló que se visitarán más sitios en todo el país.

El objetivo de las Naviferias es ofrecer una ayuda directa a las familias, promoviendo el acceso a alimentos esenciales durante la temporada festiva de fin de año.

Durante una de sus conferencias, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a las acciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y aclaró que “no hay jamón regalado para nadie”.

El presidente anunció que en el mes de octubre se inaugurará una nueva tienda del pueblo del IMA, en Frigo San Antonio en Tocumen, que contará con aire acondicionado y 14 cajas rápidas.

En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Nilo Murillo manifestó que la proyección era 500 mil cajas navideñas; sin embargo, hoy se anunció que serán 800,000.

El año pasado se distribuyeron más de 300 mil cajas navideñas.

Extraoficialmente, este medio conoció que las naviferias comenzarán el 1 de diciembre.