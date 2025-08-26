Jorge Herrera aspira a un mayor presupuesto para la Asamblea Nacional en 2026

Ciudad de Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, adelantó que este órgano del Estado buscará un presupuesto superior al de 2025, en el marco de las vistas presupuestarias que se desarrollan de cara al próximo año.

Herrera aseguró que el objetivo es solicitar un presupuesto más realista, que evite los traslados de partidas que han sido frecuentes este año.

“Nosotros queremos ir a la realidad de lo que se está palpando. Con el equipo de presupuesto y administración vamos a tener un presupuesto justo, ecuánime y transparente ante la opinión pública”, afirmó.

En 2025, la Asamblea inició con un presupuesto aprobado de 98.7 millones de dólares, pero tras traslados de partidas y modificaciones, la cifra se elevó a 115.2 millones de dólares.

Aspiración de hasta 115 millones para 2026

De acuerdo con Herrera, el monto que solicitarían rondaría entre 110 y 115 millones de dólares para el 2026, lo que representaría un aumento cercano a 15 millones de dólares respecto al presupuesto original del 2025.

El presidente de la Asamblea recalcó que, de concretarse un incremento, este estaría enfocado principalmente en proyectos de inversión, particularmente en infraestructura.

“Aquí hay un tema de infraestructura; este edificio se está cayendo. Si se logra algún tipo de aumento, será para inversión, no para funcionamiento”, puntualizó.

Herrera subrayó que no se contempla un aumento de la planilla legislativa y recordó que este año se renovaron entre 1,200 y 1,400 contratos, además de aplicarse despidos y reconsideraciones.

Con información de Nicanor Alvarado.