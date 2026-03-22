'Gente que lleva 50 años arrastrando resentimientos': Monseñor Ulloa llama al perdón en la recta final de la Cuaresma

El líder de la iglesia católica invita a la comunidad a vivir estos días previos a Semana Santa con recogimiento y a reconciliarse con Dios.

Ciudad de Panamá./El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a dejar el resentimiento y abrirse al perdón durante la homilía de este domingo en la capilla de la Universidad Católica Santa María La Antigua, en el marco de la recta final de la Cuaresma.

El arzobispo advirtió sobre el daño de vivir con rencor, señalando que muchas personas arrastran resentimientos durante años sin poder liberarse. “El resentimiento nos hace daño a nosotros mismos, es como llevar carbón encendido en nuestras manos”, afirmó, al tiempo que exhortó a perdonar y soltar las ataduras del pasado.

"A mi espanta a veces gente que lleva desde hace 50 años arrastrando resentimientos, no son capaces de liberarse porque los resentimientos a los que nos hacen daño es a nosotros mismos. Yo conozco hombres y mujeres que no han sido capaces de perdonar a su esposo, a su esposa que lo dejó hace 30 años y todavía viven con el fantasma de ese hombre o de esa mujer que no me quiso", señaló Ulloa.

Basándose en el pasaje de Marta y Jesús, reflexionó sobre los momentos en que las personas sienten que Dios “llega tarde” ante el dolor o la enfermedad. “Jesús no responde con una explicación, sino con una revelación, diciendo, “Yo soy la resurrección y la vida’”, expresó, invitando a fortalecer la fe y dar testimonio.

Asimismo, destacó que Cristo ofrece una libertad interior incluso en medio de limitaciones físicas o situaciones difíciles. En ese sentido, envió un mensaje especial a quienes no pueden salir de sus hogares, están hospitalizados o en centros penitenciarios, indicando que la Iglesia llega a todos y que Cristo entra donde cada persona se encuentra para llevar consuelo.

Finalmente, recordó que el mensaje de Cristo sigue vigente pese a las tensiones de la sociedad actual, y que cada persona decide creer o rechazar con sus obras. Invitó a vivir estos días previos a Semana Santa con recogimiento, reconciliarse con Dios y, a quienes no pueden asistir a celebraciones, convertir su habitación en un pequeño santuario.