Monseñor Ulloa: 'La solución de los problemas de la sociedad parte de la familia'
Durante el cierre del Mes de la Familia, monseñor Ulloa señaló que una sociedad fuerte comienza con hogares fortalecidos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a fortalecer a la familia como el principal pilar para construir una sociedad más justa y en paz, al considerar que los grandes desafíos sociales no se resolverán únicamente mediante leyes o decretos, sino desde el hogar.
Durante un mensaje con motivo del cierre del Mes de la Familia, Ulloa destacó que la familia constituye la primera escuela donde aprendemos a ser plenamente humanos y sostuvo que el fortalecimiento de este núcleo repercute directamente en el bienestar de toda la sociedad.
"Familia sana, sociedad sana; familia fortalecida, sociedad fortalecida; familia justa, sociedad justa", expresó. El arzobispo subrayó que no existen familias perfectas, pero afirmó que cada hogar tiene la capacidad de convertirse en un espacio de amor, respeto y formación de valores.
"La solución de los problemas de la sociedad parte precisamente de una familia fortalecida", manifestó, al tiempo que pidió una mayor coordinación entre las familias, las escuelas y el Estado para promover una mejor formación de las nuevas generaciones.
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Ulloa también se refirió a la situación que enfrenta Venezuela tras los recientes terremotos y exhortó a los panameños a acompañar a las familias afectadas mediante la oración y la solidaridad.
Además, anunció una jornada especial de oración para el próximo domingo, a las 8:00 a.m., en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en la que invitó a participar tanto a venezolanos residentes en Panamá como a ciudadanos panameños.
Por otra parte, el arzobispo dedicó unas palabras de reconocimiento a la Selección Nacional de Panamá tras su participación en el Mundial 2026. Aunque el equipo quedó eliminado del torneo, Ulloa señaló que los jugadores deben sentirse orgullosos del esfuerzo realizado y agradeció también el respaldo brindado por la afición panameña dentro y fuera del país.
"Nos sentimos orgullosos de ustedes. Valoramos el esfuerzo y el trabajo realizado", expresó. Añadió que el apoyo masivo de los aficionados en Canadá, Estados Unidos y Panamá demostró la capacidad de los panameños para unirse alrededor de un mismo objetivo y consideró que la Selección ha contribuido a fortalecer el sentido de identidad nacional.
Con información de Luis Jiménez.