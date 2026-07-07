José Emilio Moreno es proclamado rector de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031

Moreno Ramos asumirá la rectoría de la Universidad de Panamá para el próximo quinquenio, liderando la institución durante el período 2026-2031.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá concluyó oficialmente su proceso electoral con la proclamación del Dr. José Emilio Moreno Ramos como rector electo para el período 2026-2031, luego de que el Organismo Electoral Universitario (OEU) oficializara los resultados finales de los comicios celebrados el pasado 1 de julio.

La proclamación se produjo tras la entrega del informe final por parte de la Junta Central de Escrutinio, con lo que culminó el proceso democrático en el que participaron docentes, estudiantes y administrativos de la primera casa de estudios superiores del país.

Previo a la proclamación, el Pleno del Organismo Electoral Universitario decidió no admitir un recurso de nulidad presentado contra la elección de rector, al determinar que la impugnación no cumplía con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Elecciones Universitarias.

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El recurso fue interpuesto por el abogado Jonathan Brown Racine, en representación del profesor Manuel Óscar Lasso Ramos.

Tras analizar el escrito, el OEU concluyó que la solicitud no describía de manera individualizada los hechos relacionados con cada una de las causales invocadas ni explicaba cómo estos configuraban las presuntas irregularidades denunciadas, por lo que decidió no admitir el recurso.

Con esta decisión, el Organismo Electoral Universitario dio paso a la proclamación oficial de José Emilio Moreno Ramos como rector electo para el período 2026-2031.

Las autoridades universitarias destacaron que la culminación del proceso electoral reafirma el compromiso de la institución con la transparencia, la participación democrática y el fortalecimiento de la autonomía universitaria.