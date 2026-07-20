José Emilio Moreno recibe credenciales como nuevo rector de la Universidad de Panamá

Moreno, actual vicerrector académico de la institución, asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de octubre de 2026 y sucederá al rector Eduardo Flores Castro, quien permanecerá en funciones hasta el 30 de septiembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El profesor José Emilio Moreno recibió este lunes 20 de julio las credenciales que lo acreditan como nuevo rector de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031, luego de que no prosperara el recurso de nulidad presentado contra los resultados de las elecciones universitarias.

Moreno, actual vicerrector académico de la institución, asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de octubre de 2026 y sucederá al rector Eduardo Flores Castro, quien permanecerá en funciones hasta el 30 de septiembre. El pasado 2 de julio, Moreno se impuso en los comicios universitarios con el 59.684% del voto ponderado, de acuerdo con los resultados oficiales divulgados por el Organismo Electoral Universitario y la Junta Central de Escrutinio.

Durante el proceso electoral, el académico obtuvo 7,718 votos distribuidos entre los tres estamentos universitarios: 1,318 docentes, 5,089 estudiantes y 1,311 administrativos. En segundo lugar se ubicó Migdalia Bustamante, con 3,043 votos y el 18.926% del voto ponderado, seguida por César García, quien alcanzó 1,379 votos, equivalentes al 8.447%. Más atrás quedaron Denis Chávez, Roberto Ah Chong y Corina Pérez de Coronado.

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Los resultados oficiales mostraron a Moreno como el candidato con mayor respaldo en los tres estamentos que participaron en la elección. La proclamación de Moreno como nuevo rector quedó suspendida inicialmente el 3 de julio luego de que el abogado Jonathan Brown presentara un recurso de nulidad contra los resultados de la elección.

El documento, de 11 páginas, planteaba cinco puntos para sustentar la solicitud, entre ellos la presunta imposibilidad de algunos estudiantes para ejercer el voto, el cierre anticipado de determinados centros de votación y supuestas inconsistencias durante el proceso de escrutinio.

El pleno del organismo electoral universitario, integrado por representantes de las autoridades, docentes, administrativos y estudiantes, analizó el recurso presentado. Finalmente, la impugnación no prosperó y este lunes 20 de julio José Emilio Moreno recibió sus credenciales como nuevo rector de la Universidad de Panamá.