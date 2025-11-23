Fábrega guarda silencio sobre el exvicepresidente Carrizo, Robinson lo defiende

Panamá/El exalcalde del distrito de Panamá y aspirante a la primera vicepresidencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Luis Fábrega, llamó a respetar el debido proceso ante las investigaciones que enfrentan algunos exfuncionarios de pasadas administraciones.

Fábrega afirmó que confía plenamente en el funcionamiento del sistema judicial panameño y pidió que todo señalamiento se atienda conforme a la ley.

Yo tengo plena confianza en el sistema judicial panameño. Cada persona debe responder ante los señalamientos que se le vienen haciendo. Se le tiene que seguir —y es lo que nosotros pedimos como colectivo— el debido proceso en cada paso, paso a paso, de cada instancia”, expresó.

Consultado directamente sobre las investigaciones hacia Carrizo, el exalcalde evitó pronunciarse. “No tengo ningún comentario al respecto, estamos en un proceso electoral”.

Robinson: “Cada uno tiene que defenderse… pero sin persecución política”

Quien sí se refirió al caso fue el presidente del PRD, Benicio Robinson, quien defendió el derecho del exvicepresidente a enfrentar la justicia sin presiones externas y advirtió sobre lo que calificó como una posible persecución política.

Yo creo que cada uno tiene que defenderse con la justicia por sí solo. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia en la medida de que no se haga persecución. Porque la persecución política es lo que nos daña a nosotros y que daña el futuro y que ha dañado realmente a los diferentes políticos que han pasado”, afirmó.

Robinson también insistió en la honestidad personal de Carrizo y pidió no confundir la derrota electoral con motivos para investigarlo.

Si él tiene alguna situación que ver en la justicia, yo estoy totalmente seguro que él la va a enfrentar. Y también puedo decir que es un hombre honesto y que de una u otra forma no ganó las elecciones, pero eso no quiere decir que ahora se le dé la persecución que pudiera darse", dijo.

Agregó que espera que el proceso se maneje conforme a derecho “ojalá que se haga la cosa como la justicia lo manda y que Dios lo bendiga a él y bendiga también a los que hacen este tipo de acusaciones… Porque a los políticos todos los acusan de todo, porque simplemente hablar de un político —ya sea una verdad o una mentira— da para que el pueblo panameño pueda opinar.”

Robinson también cuestionó el origen de los señalamientos y dijo que lo que está pasando a Carrizo es parte de la situación antes mencionada. “Carrizo, en las cosas que se le está indagando del 2014, pues ni era funcionario público. Pero bueno, él tendrá que llevar su abogado y defenderse con los argumentos que realmente le da la ley a él para poder que él salga de esa situación.”

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien ejerció funciones durante el periodo 2019–2024.

La medida forma parte de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado. Ha trascendido que la suma de los bienes y cuentas secuestrados alcanzaría hasta1.3 millones de dólares y podría, además, extenderse a vehículos, plazos fijos, valores, depósitos y otras propiedades que eventualmente resulten vinculadas al exvicepresidente.

Las declaraciones surgen en plena reconfiguración interna del PRD, que este domingo renovará las posiciones vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).