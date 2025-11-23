PRD decide hoy entre control total o apertura a nuevos liderazgos dentro del CEN

46 dirigentes compiten por cinco posiciones del CEN, en una elección que podría redefinir el rumbo del partido.

Panamá/El Partido Revolucionario Democrático (PRD) enfrenta hoy una elección clave para su rumbo interno: ¿consolidará el control total de su cúpula a través de la “línea de la lealtad”, o abrirá espacio a nuevos liderazgos?

En esta jornada, 305 directores nacionales elegirán a los dirigentes que ocuparán los cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), un proceso atravesado por disputas de poder y cuestionamientos sobre el futuro del colectivo.

Según fuentes del partido, la denominada “línea de la lealtad”, un bloque alineado políticamente con el presidente del PRD y diputado Benicio Robinson, busca asegurarse todas las posiciones en juego. Su objetivo, explicaron dirigentes consultados, es “mantener el control total de la cúpula y evitar contrapesos internos”.

Los miembros de este bloque han operado como un equipo cohesionado, mientras que el resto de los aspirantes llega a la contienda con estructuras dispersas y menos capacidad de movilización territorial.

En total, 46 dirigentes compiten por los cinco cargos, en una decisión que recaerá sobre los 305 directores nacionales convocados al encuentro.

Contiendas cerradas: secretaría general y vicepresidencias en tensión

Aunque la “línea de la lealtad” parece partir con ventaja, convencionales consultados —que pidieron reserva de su identidad— anticipan contiendas reñidas en varios puestos.

La disputa más observada será por la secretaría general, con ocho aspirantes. Sin embargo, destacan que quienes han recorrido más bases y construido mayor presencia interna son Balbina Herrera y Pedro Miguel González, lo que perfila una votación estrecha.

Otra elección ajustada podría darse en la segunda vicepresidencia, donde compiten Jesenka Espinosa y Julio Palacios (hijo).

La elección se desarrollará en el Westin Playa Bonita, en Veracruz.

Más que cargos: se define el modelo de PRD para los próximos años

Analistas internos coinciden en que esta jornada no solo renovará el CEN, sino que determinará qué tipo de PRD emergerá tras un periodo marcado por tensiones, fracturas silenciosas y cuestionamientos a la conducción del partido.

Por su parte, la juventud perredista exigió que el Directorio Nacional tome una posición clara y orientada hacia la modernización. En un comunicado advirtieron:

“Les pedimos analizar con profundidad el partido que queremos para las presentes y futuras generaciones. Su decisión en las urnas definirá si avanzamos hacia la renovación o si permanecemos estancados. Necesitamos liderazgos que conecten con la realidad nacional, que entiendan el sentir de las bases y que estén dispuestos a reconstruir la confianza ciudadana”.

Mientras la “línea de la lealtad” intenta consolidar su dominio, otros sectores reclaman una apertura real a nuevos liderazgos, una reconexión con la ciudadanía y un giro estratégico tras los recientes resultados electorales.

La elección de hoy se perfila, así, como un punto decisivo en la reconfiguración política, organizativa y moral del PRD.