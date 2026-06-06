Mulino concluye gira en Grecia con abanderamiento de buques, acuerdos de cooperación y compromisos de protección

Durante su gira, Mulino recibió la Gran Cruz de la Orden del Redentor, la máxima distinción honorífica que concede la República Helénica a jefes de Estado por su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre naciones.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino concluyó su visita de Estado a Grecia con una serie de resultados enfocados en fortalecer el sector marítimo panameño, entre ellos nuevas oportunidades de empleo para marinos nacionales, el anuncio del registro de cuatro buques bajo bandera panameña y acuerdos de cooperación entre ambos países.

Uno de los principales logros de la gira que destaca el Gobierno es el compromiso de la naviera Tsakos Shipping Trading, uno de los grupos navieros más importantes de Grecia, de registrar bajo bandera panameña cuatro buques tanqueros tipo Panamax que actualmente se encuentran en construcción. La iniciativa también abre nuevas oportunidades laborales para marinos panameños.

Durante su estadía en Atenas, Mulino sostuvo reuniones con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. En estos encuentros ambas partes coincidieron en la importancia de preservar un comercio competitivo y fortalecer la cooperación bilateral.

Como parte de la visita, se firmaron dos memorandos de entendimiento. El primero está orientado a impulsar la cooperación en materia turística mediante el intercambio de información sobre promoción, inversiones, innovación, digitalización y formación profesional. El segundo establece un mecanismo de consultas políticas para fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la colaboración entre ambas naciones.

La gira también incluyó la participación del mandatario panameño en la inauguración de Posidonia 2026, considerada una de las ferias marítimas más importantes del mundo y que este año reunió en Atenas a más de 2,000 expositores de 138 países.

Mulino aprovechó el encuentro para reunirse con armadores griegos, quienes figuran entre los principales usuarios del registro de naves panameño. Según se informó, este sector representa alrededor de 500 embarcaciones bajo bandera panameña y participa en el transporte de más del 20 % de la carga marítima mundial.

Ante empresarios, representantes del sector marítimo y miembros de la comunidad panameña presentes en Posidonia 2026, el mandatario aseguró que Panamá continuará protegiendo y fortaleciendo su relación con Grecia, considerada la mayor marina mercante del mundo. Para ello, instruyó a la Cancillería, a la Autoridad Marítima de Panamá y a la Embajada de Panamá en Grecia a impulsar acciones de alto nivel en defensa del sector.

Otro de los momentos destacados de la visita fue la condecoración otorgada por el presidente Tasoúlas a Mulino con la Gran Cruz de la Orden del Redentor, la máxima distinción honorífica que concede la República Helénica a jefes de Estado por su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre naciones.